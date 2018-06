Exportações de têxteis e vestuário aumentaram 12,2%

As exportações de têxteis e vestuário dispararam 12,2% em abril, face ao período homólogo, anunciou a associação do sector, a ATP. No acumulado dos primeiro quatro meses do ano, o crescimento é de 2,5%, para um valor total de 1.797 milhões de euros.

Em termos de grandes grupos de produtos, destaque para o aumento de 4% nas exportações de matérias têxteis, de 1,9% nas de vestuário 1,9% e de 2,1% nos têxteis-lar e outros artigos têxteis confecionados. A Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal faz ainda uma análise mais fina, indicando que os produtos com “melhor desempenho” foram o vestuário e acessórios de malha (mais 31 milhões de euros, equivalente a +4,3%) e os tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados e artigos para usos técnicos de matérias têxteis (mais 16 milhões de euros, correspondentes a +19%).

A Itália lidera a tabela dos países com maior crescimento absoluto, com mais 24 milhões de euros exportados (+29,3%) face ao primeiro quadrimestre de 2017, seguida da França. A Espanha continua a ser o país mais afetado em termos de queda nas exportações têxteis e vestuário (menos 25 milhões de euros, ou seja, -4,3%), seguida do Reino Unido (menos 9 milhões de euros, equivalente a -6,1%).

O saldo da Balança Comercial dos têxteis e vestuário ficou em 450 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 133%.