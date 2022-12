Exportações de vinho a crescer mais de 5% em outubro e 1,35% no acumulado do ano

© Direitos Reservados

As exportações dos vinhos portugueses aceleraram na reta final do ano, com um crescimento de 5,16% em outubro, face ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, estão a crescer 1,35% para 771,7 milhões de euros.

Em termos de grandes blocos de destino, destaque para o contributo dos mercados extracomunitários, que registam um acréscimo total de 4,75% para 431,8 milhões de euros. São 19,6 milhões de euros a mais do que nos primeiros 10 meses de 2021.

Já os mercados comunitários estão a cair: foram exportados 340 milhões de euros para a União Europeia, menos 9 milhões de euros do que no período homólogo, correspondentes a um quebra de 2,63%, largamente compensada pela performance dos países terceiros.

Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, destaca, em especial, o "crescimento sustentado" dos vinhos portugueses em Angola, nos Estados Unidos e no Canadá, com acréscimos totais de 18,8 milhões de euros, 3,6 milhões e 2 milhões de euros, respetivamente.

Os Estados Unidos, que têm vindo a reforçar a sua posição como maior destino das exportações de vinhos portugueses, crescem 4,1% desde o início do ano para 92,8 milhões de euros. O Canadá cresceu 4,46% para 46,984 milhões e Angola duplica compras, no valor total de 37,583 milhões de euros.

Em contrapartida, França, Alemanha e Reino Unido reduzir as suas importações de vinhos portugueses. A França recua 0,57% para 92,138 milhões, a Alemanha cai 6,14% para 42,5 milhões, e o Reino Unido está a perder 14,6% para 64,957 milhões. São mais de 11 milhões de euros a menos vendidos no mercado britânico do que no período homólogo.

O presidente da ViniPortugal faz especial referência à performance do México, um mercado que está a crescer quase 74%, para 2,18 milhões de euros, constituindo uma das apostas estratégicas da promoção dos vinhos portugueses no próximo ano.