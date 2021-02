Exportações de vinho cresceram 3,2% para novo máximo de sempre

Apesar da pandemia, Portugal exportou, em 2020, vinho no valor de 846 milhões de euros, o valor mais alto de sempre no setor. Comparativamente ao ano anterior, as vendas ao exterior cresceram, em termos globais, 3,2%, o que corresponde a mais 27 milhões de euros do que em 2019.

O crescimento de 25,5% das exportações para países terceiros foi a grande alavanca do setor vitivinícola nacional, já que as vendas para a União Europeia caíram 14,6% e ficaram-se pelos 388,6 milhões de euros. Os mercados extra-comunitários valeram, o ano passado, 457,4 milhões de euros.

Em termos de volume, o crescimento foi, ainda, mais significativo: 5,3% no acumulado do ano, num total de 3,1 milhões de hectolitros. O que significa que as empresas portuguesas venderam mais vinho, mas venderam-no unitariamente mais barato. E, por isso, o preço médio por litro caiu 1,9% e está agora nos 2,71 euros, seis cêntimos a menos por litro do que em 2019, mas ao mesmo valor médio que foi praticado em 2018.

