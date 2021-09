Exportações de vinho estão a crescer 13,74%

Vindimas na Quinta do Bomfim, no Douro © Leonel de Castro/Global Imagens

Portugal vendeu ao exterior, nos primeiros sete meses do ano, 191 milhões de litros de vinho no valor de 519,5 milhões de euros. Os números são do Instituto Nacional de Estatística e traduzem um aumento de 13,74% em valor e de quase 10% em volume, sobre um ano que, apesar da pandemia, foi já de um grande crescimento externo. Comparativamente a igual período de 2019, o acréscimo, em valor, é de 17%. "É de facto notável e mostra bem o sucesso que os vinhos portugueses estão a ter lá fora", diz o presidente da ViniPortugal.

Frederico Falcão acredita que, a manter-se esta performance, será possível atingir mais depressa a meta dos mil milhões de euros de vendas ao exterior, traçada para 2023. "A continuarmos neste ritmo, chegaremos lá mais rápido", sublinha. Recorde-se que, em 2020, as exportações do setor cresceram 3,2% para 846 milhões de euros.

Já este ano, e no acumulado dos primeiros sete meses, as vendas ao exterior estão 63 milhões de euros acima do período homólogo. Um crescimento que não foi feito a qualquer custo, já que o preço médio subiu 3,70% para os 2,72 euros o litro. "São ótimas notícias para o setor, o que se pretende é isso mesmo, conseguir uma maior valorização dos vinhos portugueses nos mercados externos", frisa Frederico Falcão.

Em termos de mercados, é significativo que Portugal reforça a sua posição em praticamente todos os países, com exceção de Angola. Aquele que chegou a ser o principal destino dos vinhos portugueses está, agora, remetido para o 12º lugar, com uns modestos 13 milhões de euros, menos 17,8% do que em 2020.

Em contrapartida, todos os outros grandes mercados de aposta do setor estão a crescer e grande parte deles a dois dígitos. França e Reino Unido registam acréscimo de 10,34% para 67,3 milhões e 43 milhões de euros, respetivamente, enquanto os Estados Unidos e a Alemanha crescem 14,31% e 12,4%, totalizando 65 milhões e 33 milhões, respetivamente. Um destaque especial merece o mercado brasileiro, que está a crescer 33,02% para 40,3 milhões de euros. "Temos feito uma aposta muito grande e ações de promoção no mercado brasileiro e creio que isso está a produzir os seus frutos", diz o presidente da ViniPortugal.

Frederico Falcão destaca, ainda, a recuperação da China. Depois da queda em 2019 e em 2020, o mercado chinês está a crescer 33% e ultrapassa já os nove milhões de euros.

Em termos de categorias, este responsável destaca a recuperação "muito positiva" do vinho do Porto, cujas exportações estão a crescer acima dos 20%, ultrapassando os 166 milhões de euros. Os Vinhos Verdes, a segunda denominação de origem mais exportada a seguir ao "Porto", estão a crescer 13,87% para 52,3 milhões de euros. Segue-se o Douro, com vendas ao exterior 23,63% acima do ano passado, num total de 40,9 milhões, e o Alentejo, que reforça as suas exportações em 15,41% para 37,8 milhões de euros. Os vinhos de Lisboa e da Península de Setúbal registam acréscimos de 26,41% e de 21,28%, respetivamente.

Em sinal contrário, Dão, Beira Interior e Beiras estão a cair, com perdas respetivas de 8,65%, 9,40% e 20,79%.