Exportações de Vinho Verde aumentam 6% até novembro

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2023 • 15:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações de Vinho Verde registaram um aumento de 6% até novembro de 2022, com mais de 30 milhões de litros para 117 mercados como os Estados Unidos, Canadá, Brasil e Alemanha, divulgou hoje a Comissão de Viticultura.

Relacionados Comercialização de vinhos do Porto e Douro atingiu os 625 milhões de euros em 2022

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), a região do Norte do país perspetiva um recorde quanto aos valores do ano passado.

"Os números de 2022 até novembro são bastante animadores, pelo que a Região dos Vinhos Verdes mantém a expectativa de fechar o ano com um novo recorde de exportações", disse a presidente da CVRVV, Dora Simões, citada no comunicado.

Este ano, a região dos Vinhos Verdes vai apostar na promoção em três mercados, "registando um regresso ao Reino Unido e a estreia na Polónia e na Coreia do Sul".

De acordo com Dora Simões, a Coreia do Sul, "à semelhança do México, é um mercado pequeno com um grande potencial", tendo registado "um crescimento de mais de 30% em volume e de 48% em valor até novembro".