Exportações dispararam 40,6% em maio à boleia da inflação

Porto de Leixões.

As exportações nacionais dispararam 40,6% em maio, em termos nominais, sendo que metade desta variação, destaca o Instituto Nacional de Estatística, resulta de crescimentos de preços, que registaram uma variação homóloga de 17,2%. Nas importações a situação é ainda mais notória, com um crescimento nominal de 46,4% e um aumento de preços de 24,3%.

"Ainda em termos nominais, são de salientar os acréscimos nas exportações e importações de Fornecimentos industriais (+60,3% e +38,6%, respetivamente), generalizados a vários grupos de produtos, mas com especial incidência nas exportações de produtos farmacêuticos e nas importações de Combustíveis e lubrificantes (+147,8%), neste último caso explicado em parte pelas transações de gás natural", pode ler-se na nota sobre as Estatísticas do Comércio Internacional do INE.

Sem a componente de Combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 35,3% e as importações 34,4% (contra os 12,6% e 18,5%, respetivamente, registados em abril), sendo que a variação dos índices de valor unitário (preços) foi de um acréscimo de 12,9% nas exportações e de 15,2% nas importações.

O défice da balança comercial de bens agravou-se em 976 milhões de euros comparativamente a maio de 2021, atingindo 2.421 milhões. Sem Combustíveis e lubrificantes, o défice foi de 1.300 milhões, mais 296 milhões de euros do que no período homólogo.

Em termos de produtos, o INE salienta "o crescimento de 60,3% nas exportações de Fornecimentos Industriais, especialmente de Produtos Transformados, sobretudo para os Estados Unidos, com especial incidência nos produtos farmacêuticos, e Espanha".

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, as vendas ao exterior cresceram 22,3% para 31.835 milhões de euros, mais 5.813 milhões do que entre janeiro e maio de 2021. Já sem a componente de combustíveis, o crescimento foi de 19% para 29.253 milhões (mais 4.681 milhões de euros).

Já as importações cresceram 37,2% para 43.409 milhões de euros, mais 11.770 milhões do que em igual período de 2021.