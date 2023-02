Exportações do setor da saúde cresceram 35% em 2022

© DR

As exportações do setor da saúde atingiram os 2,4 mil milhões de euros em 2022, o que significa um crescimento de 35% relativamente a 2021. Os números da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e que tiveram como fonte o Instituto Nacional de Estatística, são agora citados pela associação Health Cluster Portugal, para reforçar o peso que a saúde tem na economia nacional.

Aquela plataforma frisa o facto de as importações do setor terem crescido 15% no ano passado, e que em conjunto com as exportações estão em "contraciclo com a balança comercial portuguesa cujas exportações aumentaram 23%, mas as importações 31,2%".

No mercado português, o setor da saúde representa um volume de negócios anual na ordem dos 34 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto de cerca de 12 mil milhões de euros, envolvendo perto de 105 mil empresas e empregando quase 400 mil pessoas.

Como refere o presidente do Health Cluster, Guy Villax, "o setor da saúde, embora fustigado por políticas públicas que não reconhecem o seu valor económico e impõem preços que, há mais de dez anos, só descem, dá cartas nos mercados externos mais exigentes".