Exportações dos vinhos da Península de Setúbal crescem mais de 30%

A Península de Setúbal foi a região vitivinícola nacional que mais cresceu nos mercados internacionais no primeiro trimestre do ano, com as exportações a crescerem 32,32% para quase 4,9 milhões de euros. No total, o ano passado, a região havia exportado vinhos no valor de 20,7 milhões de euros, o que representou uma pequena quebra de 3,37% face a 2021.

"A nossa recuperação pós-pandemia foi mais significativa em 2021, porque temos uma implantação mais forte na grande distribuição do que na restauração", explica o presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) da Península de Setúbal, que destaca a performance dos vinhos da região no mercado nacional, com um crescimento em valor de 14,2%. "Como qualquer região, temos um grande desejo de melhorar a valorização dos nossos vinhos e esse é um caminho que temos vindo a fazer, de forma consistente, nos últimos cinco anos", diz Henrique Soares.

Isto traduziu-se numa subida do preço médio em cerca de 60 cêntimos, o ano passado, para um total de 4,9 euros em média por litro.

Com 8.500 hectares de vinha, distribuídos por 900 viticultores e 132 produtores-engarrafadores, a região produz em média 50 milhões de litros ao ano, 85% dos quais são certificados como vinhos com Denominação de Origem Palmela, Moscatel de Setúbal, Moscatel Roxo de Setúbal ou Vinhos Regionais da Península de Setúbal. As exportações valem 35 a 40% dos vinhos certificados.

O Moscatel de Setúbal e o Moscatel Roxo de Setúbal são dois dos vinhos certificados na região © Direitos Reservados

Com um arranque de ano a correr "francamente bem, tanto no mercado nacional como nas exportações", a CVR da Península de Setúbal assume que o grande desígnio na região é o de continuar a aumentar o preço médio de venda dos vinhos. "O vinho é um negócio altamente competitivo e cada vez mais globalizado, pelo que é difícil ter objetivos muito bem delineados. E, quando existem, são as empresas que os fazem. Enquanto presidente da CVR, gostaria que o preço médio continuasse a crescer 5 a 10% ao ano. Seria um valor interessante", refere Henrique Soares.

Tendo o Reino Unido e o Brasil como os seus principais mercados externos, a região aponta baterias a estes dois países no seu plano de promoção para 2023. São cerca de 600 mil euros que prevê investir, envolvendo 14 empresas, que irão participar em feiras e provas nestes mercados, a par da organização de visitas de compradores e imprensa especializada à Península de Setúbal. Polónia, Países Baixos, Luxemburgo e Alemanha são outros dos mercados importantes para os vinhos da região. Reforçar a presença nos Estados Unidos é uma ambição, mas Henrique Soares reconhece que não é fácil. "É um mercado muito maduro, muito difícil de abordar, pela escala e dimensão que tem. A ViniPortugal tem sido uma ajuda, mas, na verdade, não se trata de um mas de 52 mercados, cada Estado é um mercado", sustenta.

Península de Setúbal, vinhas © Direitos Reservados

Produzidos a partir de castas autóctones e, como tal, distintivos dos demais, é o grande trunfo dos vinhos portugueses, acredita este responsável, o problema, diz, é conseguir que os estrangeiros os conheçam e a qualidade que têm. "Por tradição, aqui na região, temos algumas castas internacionais, como a Cabernet Sauvignon ou a Syrah, que acabam por ser um trunfo, já que o consumidor estrangeiro estará mais apto a provar um vinho quando reconhece as castas. Isso permite-nos ir fazendo lotes, com as castas portuguesas, e, aos poucos, à medida que os conquistamos, vamos invertendo o peso das castas estrangeiras e das nacionais", advoga.

Apesar das boas perspetivas para 2023, Henrique Soares aponta as preocupações dos produtores com os custos das matérias-primas e subsidiárias e, em especial, com o "preço descontrolado" a que o vidro chegou. "Era inevitável que houvesse uma subida do preço médio de venda dos vinhos, mas a verdade é que tem sido difícil repercutir, na totalidade, os aumentos de custos. Pelo menos enquanto esta conjuntura inflacionista se mantiver", sustenta.