Exportações e importações aumentam mais de 6% até maio

As exportações de mercadorias aumentaram 6,2% e as importações 6,3% no período de janeiro a maio comparativamente aos mesmos cinco meses do ano passado, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta dinâmica fez com que o défice comercial se agravasse em 7%. Isto é: segundo cálculos do Dinheiro Vivo, Portugal importa agora mais 5,8 mil milhões de euros do que exporta.

Além disso, as vendas de bens aos países da União Europeia subiram 9,4%, enquanto para fora da UE caíram 3,1%, mostram os novos dados oficiais.

Exportações estáveis, importações abrandam

A referida subida homóloga das exportações, na ordem dos 6,2%, fica em linha com o verificado até abril, mas nas importações nota-se uma desaceleração já que, em termos acumulados e até abril, as compras ao estrangeiro estavam a subir 8,1%.

Menos compras significa menor pressão sobre o défice comercial: estava a aumentar 16,5% em abril e agora está a subir os tais 7%.

(em atualização)