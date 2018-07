Exportações e importações aumentam mais de 6% até maio

As exportações de mercadorias aumentaram 6,2% e as importações 6,3% no período de janeiro a maio comparativamente aos mesmos cinco meses do ano passado, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta dinâmica fez com que o défice comercial se agravasse em 7%. Isto é: segundo cálculos do Dinheiro Vivo, Portugal importa agora mais 5,8 mil milhões de euros do que exporta.

Além disso, as vendas de bens aos países da União Europeia subiram 9,4%, enquanto para fora da UE caíram 3,1%, mostram os novos dados oficiais.

No Programa de Estabilidade, de abril, o governo projetou um aumento real das exportações totais (incluindo serviços) de 6,3% e igual ritmo para as importações globais. Em junho, o Banco de Portugal estimou 5,5% e 5,7%, respetivamente.

Exportações estáveis, importações abrandam

A referida subida homóloga das exportações, na ordem dos 6,2%, fica em linha com o verificado até abril, mas nas importações nota-se uma desaceleração já que, em termos acumulados e até abril, as compras ao estrangeiro estavam a subir 8,1%.

Menos compras significa menor pressão sobre o défice comercial: estava a aumentar 16,5% em abril e agora está a subir os tais 7%.

O INE, que faz uma análise estritamente mensal deste indicadores, diz que “em ambos os fluxos se denota uma significativa desaceleração face às variações homólogas registadas no mês anterior”. Isto é havia “efeitos de calendário, já que abril de 2018 teve mais dois dias úteis que abril de 2017”. Além disso, maio de 2018 ter menos um dia útil que maio de 2017.

Em termos acumulados, isso não afetou o andamento das exportações, mas ajudou a provocar a tal forte desaceleração das importações.

Espanha, França e Alemanha compram mais

Para Espanha, que continua a ser, como sempre, o maior cliente das vendas nacionais, as exportações avançaram 5,4% no período em análise. Para França, o segundo destino, as vendas tiveram um incremento de 9,9%. A Alemanha, o terceiro maior destino, comprou mais 10,8% do que em janeiro-maio de 2017.

(em atualização)