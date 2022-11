Exportações e importações aumentaram 24,7% e 29,6% em setembro

Exportações e importações crescem © Artur Machado / Global Imagens

As exportações e importações nacionais aumentaram +24,7% e +29,6%, respetivamente, no mês de setembro. O que comparando com agosto equivale a um aumento de +32,3% e +49,6%. Os dados são avançados pelo Nacional de Estatística (INE), que divulgou esta quarta-feira as Estatísticas do Comércio Internacional.

Como indica o INE, o défice da balança comercial portuguesa sofreu um agravamento de 820 milhões de euros quando comparado com setembro de 2021, tenho mesmo alcançado os 2 699 milhões de euros. Mais uma vez excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1 643 milhões de euros. Ou seja, aumentou 439 milhões de euros relativamente ao período homólogo.

O INE salienta que o aumento nas importações de combustíveis e lubrificantes, que cresceram 51%, se prende com o "valor (+39,1%) das importações de Óleos brutos de petróleo, refletindo a subida do preço deste produto no mercado internacional (+62,5%), dado que em volume se verificou um decréscimo (-14,4%)".

De resto, excluindo o fator combustíveis e lubrificantes, em setembro, as importações e exportações portugueses aumentaram, respetivamente, 23,8% e 26,2%, ou seja mais +26,9% e +33,1% que no mês anterior.

No terceiro trimestre deste ano, as exportações cresceram 28% e as importações 36,1%, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O que equivale a um crescimento de 32,3% e 40,8%, respetivamente, até ao final de agosto passado.

O INE explica ainda que "as importações registadas em agosto de 2022 foram revistas em baixa, devido principalmente a um ajustamento no preço dos combustíveis (nomeadamente gás natural liquefeito), que apenas se refletiu nas declarações aduaneiras definitivas" e que entretanto foram recebidas por aquele organismo.

Em relação a agosto, em setembro as exportações e as importações aumentaram 18,8% e 4,5%, respetivamente (quando em agosto tinham registado -19,2% e -2,4%).

O INE destaca, nas importações, os acréscimos de 'combustíveis e lubrificantes (51,0%) oriundos de Brasil e os 'fornecimentos industriais' (18,6%) de Espanha. E salienta, ainda, o aumento das transações com o país vizinho (28,8% nas importações e 20,8% nas exportações), em setembro.