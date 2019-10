Exportações e importações caem em agosto influenciadas pelos combustíveis

As exportações registaram uma quebra de 3,8% em termos nominais em agosto face ao mesmo mês de 2018 e as importações apresentaram uma diminuição de 4%, evolução influenciada pela compra e venda de combustíveis e lubrificantes, adianta o boletim de comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística.

Agosto é tradicionalmente o mês de férias dos portugueses, altura em que várias empresas encerram portas – a refinaria de Sines fechou para manutenção -, e este ano foi marcado pela greve dos motoristas de matérias perigosas.

As vendas ao exterior de combustíveis e lubrificantes, nomeadamente nos produtos transformados, caíram 44,1% em agosto último. Já as compras de combustível neste período, com destaque para para os produtos primários, registaram um decréscimo de 43,7%.

Sem contabilizar os combustíveis, as exportações aumentaram 0,6% e as importações 4,4%.

Neste cenário, o défice da balança comercial de bens apresentou uma redução de 78 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1 638 milhões de euros.

A balança comercial atingiu um saldo negativo de 1 288 milhões de euros, registando um aumento do défice de 190 milhões de euros em relação a agosto de 2018 se excluir-se o efeito dos combustíveis.

Quebra no comércio

As exportações diminuíram devido à evolução registada no comércio extra-UE (uma quebra de 14,9%), já que o comércio entre estados membros da União Europeia apresentou uma evolução positiva de 0,8%.

As importações decresceram 4%, também em resultado da evolução registada no comércio extra-UE (menos 25,4%), tendo-se observado um aumento nas importações intra-UE face ao mês homólogo (mais 5%).