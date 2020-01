Exportações e importações de bens aceleraram em novembro

As exportações e importações de bens e serviços, em termos nominais, aceleraram em novembro, “registando variações homólogas de 7,4% e 6,6%, respetivamente (3,4% e 5,0% em outubro)”, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 20 de janeiro, pelo INE. “Considerando a atividade económica da perspetiva da produção, verificou-se uma diminuição menos acentuada na indústria, bem como uma aceleração em termos nominais nos serviços e uma desaceleração em termos reais na construção”.

Por outro lado, o indicador de atividade económica – disponível até ao penúltimo mês de 2019 – diminuiu e o indicador de clima económico – disponível até dezembro – estabilizou. “O indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em novembro, refletindo um menor contributo positivo da componente de consumo não duradouro, tendo a componente de consumo duradouro apresentado um contributo positivo ligeiramente maior”.

No que diz respeito ao emprego, as estimativas mensais provisórias do inquérito ao emprego, apontam para que a taxa de desemprego ajustada à sazonalidade tenha se fixado em 6,7% em novembro. “Em novembro, a estimativa para a população empregada (15 a 74 anos), também ajustada de sazonalidade, um crescimento homólogo de 0,6% (1,0% em outubro) e uma diminuição em cadeia de 0,3%”.

O índice de preços no consumidor teve uma taxa de variação média anual de 0,3%.