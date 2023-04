Exportações e importações de bens sobem 13,3% e 8,7% no 1.º trimestre

© EPA/ALEX PLAVEVSKI

As exportações de bens aumentaram 13,3% e as importações subiram 8,7% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2022, abrandando pelo terceiro trimestre consecutivo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No quarto trimestre de 2022, as exportações e as importações tinham aumentado 16,0% e 17,8%, respetivamente.

Esta estimativa rápida é incorporada no cálculo da estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais do INE e será atualizada no próximo destaque mensal das estatísticas do Comércio Internacional.