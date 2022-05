Exportações e importações de bens sobem 18,2% e 36,8% no 1.º trimestre

Exportações e importações de bens sobem 18,2% e 36,8% no primeiro trimestre de 2022 © CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Maio, 2022 • 11:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As exportações portuguesas de bens aumentaram 13,6% e as importações subiram 30,0% em março, face ao mesmo mês de 2021, encerrando o primeiro trimestre com aumentos homólogos de 18,2% e 36,8%, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em fevereiro, o aumento homólogo das exportações tinha sido de 19,9% e o das importações de 43,3%.

Comparando o primeiro trimestre com o trimestre homólogo de 2020, as exportações e as importações aumentaram 25,6% e 29,0%, respetivamente (+21,5% e +25,9%, pela mesma ordem, face ao primeiro trimestre de 2019).