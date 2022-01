Exportações já estão mais de 5% acima do nível pré-pandemia

© Justin Sullivan/AFP

As exportações de mercadorias aumentaram 5,2% nos 11 meses que vão de janeiro a novembro de 2021 face a igual período de 2019, em vésperas da pandemia covid-19, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira.

E estão a reforçar este ganho já que em outubro, as exportações nacionais de bens estavam 4,3% acima do nível de janeiro-novembro de 2019.

Face ao ano da pandemia (janeiro a novembro de 2020), o aumento nas vendas das empresas ao estrangeiro disparou 17,6%, revela o instituto. Até outubro, era quase a mesma coisa: o ganho ia nos 17,9%.

"No período acumulado de janeiro a novembro de 2021, relativamente ao mesmo período de 2019, as exportações aumentaram 5,2% (+17,6% face ao mesmo período de 2020)", refere o INE.

Olhando para a Classificação por Grandes Categorias Económicas (CGCE), o INE salienta que, "em ambos os fluxos (face a 2019 e a 2020), o acréscimo nos fornecimentos industriais (+12,2% e +19,9%, respetivamente) e o decréscimo no material de transporte (-11% e -32,3%, pela mesma ordem)".

© INE

Importações também estão acima do nível pré-covid

Segundo o instituto, nestes 11 meses em análise, as importações também estão já ligeiramente acima dos níveis pré-covid (janeiro-novembro de 2019) e, expectavelmente, muito acima dos níveis de 2020.

"No período acumulado de janeiro a novembro de 2021, comparando com o mesmo período de 2019, as importações aumentaram 0,9% (+19,5% face a 2020), salientando-se o aumento de fornecimentos industriais (+19,9%; +33,5% em relação a 2020) e o decréscimo de material de transporte (-32,3%; +3,1% em relação a 2020)", descreve o INE.

Custo de combustíveis importados está 45% acima do nível pré-pandemia em novembro

Analisando apenas o mês de novembro, a entidade estatística oficial diz que "as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +15,7% e +32,3%, respetivamente (+2,8% e +17,6%, pela mesma ordem, em outubro de 2021)".

Comparando com o período antes da pandemia, isto é, face a novembro de 2019, "verificaram-se variações de +15,1% nas exportações e +17% nas importações, sendo de destacar os acréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (+40,9% e +47,3%, respetivamente) e nas importações de combustíveis e lubrificantes (+44,9%)".

Mas excluindo o grupo dos combustíveis e lubrificantes, "as exportações e as importações aumentaram 15,9% e 23,7%, respetivamente (+0,8% e +9,8%, pela mesma ordem, em outubro de 2021)".

"Em comparação com novembro de 2019, as exportações aumentaram 18,9% e as importações cresceram 14%."

(atualizado às 12h00)