Exportações lusófonas para Macau sobem 59,9% no primeiro semestre

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau subiram 59,9% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

Os países lusófonos exportaram mercadorias no valor de 754 milhões de patacas (85,3 milhões de euros), de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau.

Já o valor exportado por Macau para os países de língua portuguesa foi apenas de 490 mil patacas (55,4 mil euros), registando um decréscimo de 43,7%.

O montante total do comércio externo de mercadorias nos primeiros seis meses do ano em Macau correspondeu a 78,03 mil milhões de patacas (8,82 milhões de euros) e desceu 3,6%, face aos 80,92 mil milhões de patacas (9,2 milhões de euros) registados em idêntico período de 2022.