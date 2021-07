Exportações mantêm crescimento de 3% acima do nível pré-pandemia

© Justin Sullivan/AFP

No segundo trimestre, as vendas de bens de Portugal ao exterior terão crescido 3% face às exportações do mesmo período de 2019, antes da chegada da pandemia, indica uma estimativa rápida publicada esta terça-feira pelo INE.

A estimativa aponta para uma manutenção no ritmo de crescimento das exportações, depois de o primeiro trimestre ter fechado também com uma melhoria de 3% face às vendas do mesmo período de 2019.

Já as importações, estarão 3,2% abaixo dos níveis pré-pandemia, segundo a mesma estimativa. No primeiro trimestre, mantinham-se 8,4% aquém das importações dos primeiros três meses de 2019.

Já comparando com o segundo trimestre do ano passado, sob plenos efeitos da pandemia, os bens exportados de abril a junho terão crescido 49,1%, e os importados 46,3%.

No primeiro trimestre, comprando com os dados de um arranque de 2020 ainda sem efeitos tão profundos da pandemia no comércio internacional, as exportações subiam 6%, e as importações recuavam 4,9%.

A estimativa do INE inclui ainda dados incompletos para o mês de junho, que serão agora atualizados a 9 de agosto.