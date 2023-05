Exportações nacionais cresceram 13,2% no primeiro trimestre

Porto de Leixões. © Artur Machado / Global Imagens

As exportações nacionais cresceram 18,7% em março para 7.842 milhões de euros. Já as importações aumentaram 9,3%, num total de 9.931 milhões, o que fez diminuir o défice da balança comercial em 388 milhões de euros face a março de 2022, atingindo os 2.088 milhões de euros. No acumulado do primeiro trimestre, Portugal vendeu ao exterior bens no valor de 20.584 milhões, mais 13,2% do que no período homólogo, enquanto as importações cresceram 9,2%, para 27.154 milhões de euros. O défice da balança comercial no trimestre foi inferior em 137 milhões face a 2022, num total de 6.568 milhões de euros.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, que destaca os acréscimos, em março, nas exportações e importações de Fornecimento industriais (+19,0% e +12,5%, respetivamente) e a diminuição nas importações de Combustíveis e lubrificantes (-12,7%), fruto, neste último caso, da diminuição dos preços.

Retirando o efeito da categoria de Combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 20,8% e as importações aumentaram 13,4% face a igual mês de 2022.

Destaca, ainda, o INE que os preços aumentaram 4,8% nas exportações e diminuíram 2,2% nas importações, quando, em março de 2022 haviam aumentado 16,9% e 21,1%, respetivamente. Sem contabilizar os produtos petrolíferos, o aumento homólogo dos preços foi de 6,4% nas exportações e de 0,4% nas importações.

Em termos de destinos, e tendo em conta os principais países parceiros em 2022, salientam-se, em março, os aumentos das exportações para os Estados Unidos (+78,5%), sobretudo de Fornecimentos Industriais, e das importações provenientes de Espanha (+13,5%), maioritariamente Material de transporte e Produtos alimentares e bebidas.