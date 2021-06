Exportações portuguesas de calçado mais do que duplicam em abril

Indústria do calçado © José Carmo / Global Imagens

As exportações portuguesas de calçado aumentaram 121% em abril, em termos homólogos, crescendo pelo segundo mês consecutivo e acumulando um acréscimo de 4,3% desde janeiro.

Segundo a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), "no acumulado do ano, Portugal exportou 22 milhões de pares, no valor de 497 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 4,3%".

"Ainda que seja prematuro apontar para uma recuperação efetiva do setor, tanto mais que dados do "World Footwear" apontam ainda para que a retoma do consumo a nível mundial se efetive apenas em 2023, todos os sinais sintetizam um regresso à normalidade no setor português de calçado nos mercados internacionais", afirma a APICCAPS em comunicado.

De acordo com a associação, nos primeiros quatro meses do ano "foi a Europa a principal locomotiva do setor", com as exportações a crescerem 6,8%, para 413 milhões de euros.

O destaque vai para as subidas registadas na Alemanha (mais 40%, para 123 milhões de euros) e na Holanda (mais 8,3%, para 70 milhões de euros).

A APICCAPS nota que "estes dados permitem validar os mais recentes resultados do boletim trimestral de conjuntura", promovido pela associação em parceria com a Universidade Católica do Porto.

Apontado como "o principal barómetro do setor", o boletim trimestral evidenciou, na sua última edição, que, "não obstante as perspetivas económicas para o futuro próximo serem marcadas por uma grande incerteza, a indústria está a recuperar o seu otimismo".

"Com efeito, pela primeira vez nos últimos dois anos, são mais as empresas que preveem um aumento da produção do que as que receiam a sua diminuição", refere a APICCAPS, salientando que estes "são os dados mais favoráveis desde o início da pandemia" e, "em algumas áreas, como ao nível da produção, são os melhores resultados desde o início de 2019".

Portugal exporta mais de 95% da sua produção de calçado para 163 países dos cinco continentes.