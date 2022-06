Exportações portuguesas de metalurgia crescem 5,8% até abril

Exportações portuguesas de metalurgia cresceram em abril © Pixabay

As exportações portuguesas de metalurgia e metalomecânica aumentaram 4,1% em abril em termos homólogos, para 1.885 milhões de euros, e acumulam um crescimento de 5,8% desde o início do ano, anunciou a associação setorial, esta terça-feira.

"As empresas do setor metalúrgico e metalomecânico mantiveram a trajetória muito positiva do último ano e meio, tendo registado, no mês de abril, vendas ao exterior no montante de 1.885 milhões de euros", refere a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) em comunicado.

"Este resultado, que se assume como o sexto melhor mês de sempre, traduz-se num crescimento de 4,1% face ao mês homólogo do ano transato, o que demonstra que, apesar das enormes dificuldades causadas pela pandemia de covid e pela agressão da Rússia à Ucrânia, a capacidade exportadora das empresas do Metal Portugal continua a revelar-se muito forte", acrescenta.

Considerando o acumulado de todo o primeiro quadrimestre de 2022, apura-se um crescimento homólogo de 5,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo a AIMMAP, e "tal como vinha já a suceder nos três meses anteriores de 2022, feitas agora as contas aos quatro meses já contabilizados, o crescimento continuou a ser mais significativo nas vendas para os países da União Europeia, as quais registaram um crescimento homólogo de 10,4%".

A associação destaca os crescimentos percentuais nos mercados de Alemanha, França e Espanha, que, face ao período homólogo, foram de respetivamente 17,8%, 9,7% e 5,8%.

"Nos mercados extraeuropeus, há a destacar o mercado dos Estados Unidos da América, que continuou a ser aquele em que a trajetória de crescimento foi mais significativa, tendo sido o de maior crescimento em termos percentuais", refere a AIMMAP.

Assim, nos EUA as exportações do setor passaram de perto de 150,2 milhões de euros no primeiro quadrimestre de 2021 para 281,4 milhões de euros no mesmo período de 2022, o que representa um crescimento homólogo de 87,4%.

Ainda destacado pela associação é o "crescimento sustentado de 39,6%" do mercado angolano face a 2021, ao passar de 99,3 para 138,6 milhões de euros.

Ainda assim, as exportações para fora da União Europeia continuam com uma quebra de 8,3% face ao primeiro quadrimestre de 2021.

Citado no comunicado, o vice-presidente da associação manifesta a sua "satisfação face a estes números positivos das exportações do setor metalúrgico metalomecânico", assinalando que "os resultados agora anunciados foram concretizados num momento em que a guerra estava já numa fase bastante avançada".

"Até ao momento, as empresas do Metal Portugal estão a conseguir enfrentar com muita competência os enormes constrangimentos que afetam a sua atividade, nomeadamente os que decorrem do aumento dos custos de energia e das matérias-primas. No entanto, temos de salientar que é inquietante a multiplicação de fatores de perturbação nas economias europeias, como a interrupção nas cadeias de abastecimento, a subida da inflação e o aumento das taxas de juro", enfatiza Rafael Campos Pereira.