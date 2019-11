Exportações portuguesas de mobiliário e colchoaria aumentam 2% até setembro

As exportações portuguesas de mobiliário e colchoaria aumentaram 2% nos primeiros nove meses do ano, face ao mesmo período de 2018, somando 1.400 milhões de euros, anunciou a associação do setor.

Em comunicado, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) destaca a evolução das exportações da colchoaria, que até setembro registaram um crescimento homólogo de 8%, com quota de mercado de 9%.

França, Espanha e Alemanha lideram o ‘ranking’ das exportações do setor de mobiliário e colchoaria, com uma quota de 65%.

O mercado francês, com 466 milhões de euros em vendas, foi o principal destino das exportações do setor, tendo crescido 2% face a igual período de 2018 e alcançado uma quota de 34% do total de exportações.

Segundo a APIMA, “a posição de França no ‘ranking’ dos principais destinos comerciais do setor é seguida de perto pela Espanha”, com um volume de vendas de 335 milhões de euros e um crescimento de 1%, tendo uma quota de mercado de 24%.

O terceiro lugar do ‘ranking´ é ocupado pela Alemanha, para onde o setor exportou 94 milhões de euros até setembro, mais 46% do que em 2018 e correspondente a uma quota de mercado de 7%.

No que se refere às importações de mobiliário e colchoaria, aumentaram 5% no período em análise, para os 733 milhões de euros, valor que assegura a manutenção de um saldo superavitário da balança comercial do setor, com uma taxa de cobertura das exportações pelas importações de 186%.