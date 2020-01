Exportações seguem a subir 3,5% até novembro

As exportações portuguesas seguiam a subir 3,5% até novembro último, para um valor total de 55,3 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. As vendas ao estrangeiro nos primeiros onze meses do ano seguem a abrandar face ao crescimento de 4,9% registado no mesmo período do ano de 2018.

Já as importações registam um crescimento de 7%, para um volume total de compras de 74,3 mil milhões de euros. Em 2018, nos mesmos onze meses, caíam 0,4%.

Apesar do abrandamento ao longo dos meses de 2019, as estatísticas do comércio internacional do INE apontam alguma aceleração nas vendas ao exterior durante o mês de novembro. Nesse mês, as exportações cresceram 8,6% por comparação com o mesmo mês do ano anterior, ganhando duas décimas de velocidade em relação aos dados do mês de outubro.

A melhoria reflete o crescimento nas vendas do material de transporte, a subirem 38,6%, sobretudo automóveis, com uma marcada aceleração das entregas à Alemanha no penúltimo mês de 2019. As vendas a este parceiro europeu foram as que mais cresceram, num salto de 25,5% – ou de mais 132 milhões de euros – para um total de 647 milhões nesse mês.

No principal importador de bens portugueses, Espanha, as vendas subiram em novembro 5,3%, para um volume de 1,3 mil milhões de euros, e com destino a França seguiram mais 9,9%, atingindo 693 milhões de euros. Já para o Reino Unido observa-se uma quebra de 0,5%, para 304 milhões de euros.

Já no capítulo das importações, as compras de Portugal ao estrangeiro travaram o passo em novembro, com um crescimento de apenas 1,3% (subiam 6,9% em outubro, em termos homólogos). Isto, apesar de as compras de aeronaves terem mantido um ritmo elevado (mais 28,4%).

No saldo da balança comercial, acumulam-se até novembro 18,9 mil milhões de euros de défice, mais 3.027 milhões de euros (ou 17%) que em igual período do ano passado.

