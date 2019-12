Exportações sobem 8,4% e importações 6,5% em outubro

As exportações de bens aumentaram 8,4% e as importações subiram 6,5% em outubro, face ao mesmo mês de 2018, sobretudo impulsionadas pela evolução do comércio dentro da União Europeia (UE), divulgou hoje o INE.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), “destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de ‘material de transporte’ (+12,9% e +19,3%, respetivamente).

Excluindo os ‘combustíveis e lubrificantes’, em outubro as exportações aumentaram 7,3% e as importações cresceram 5,9% (+6,7% e +10,4%, respetivamente, em setembro de 2019).

No mês em análise, o défice da balança comercial de bens aumentou sete milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1.647 milhões de euros, sendo que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, o saldo foi negativo em 1.138 milhões de euros, o que representa uma redução do défice em seis milhões de euros face a outubro de 2018.

No trimestre terminado em outubro de 2019, as exportações e as importações aumentaram 3,6% e 5,3%, respetivamente, face ao mesmo período de 2018 (+1,0% e +6,4%, pela mesma ordem, no terceiro trimestre de 2019).

De acordo com o INE, em termos das variações homólogas mensais, o aumento de 8,4% das exportações e de 6,5% das importações em outubro (+5,4% e +13,3% em setembro de 2019, respetivamente) “foi principalmente resultado da evolução registada no comércio intra-UE (+7,0% nas exportações e +6,6% nas importações).

De salientar os acréscimos nas exportações e importações de ‘material de transporte’ (+12,9% e +19,3%, respetivamente).

Relativamente às variações face ao mês anterior, em outubro de 2019 as exportações aumentaram 13,1% (+28,9% em setembro de 2019) e as importações cresceram 7,0% (+23,0% em setembro de 2019), numa evolução que o INE admite poder estar relacionada “com o facto de o mês de outubro ter mais dois dias úteis que o mês anterior”.

Numa análise por grandes categorias económicas de bens, em outubro face ao mês homólogo de 2018,” os maiores acréscimos registaram-se nas exportações e nas importações de ‘material de transporte’ (+12,9% e +19,3%, respetivamente).

“O acréscimo do ‘material de transporte’ nas exportações resultou principalmente do aumento de automóveis para transporte de passageiros’, enquanto nas importações se deveu principalmente ao acréscimo de ‘outro material de transporte’ (maioritariamente aviões) proveniente sobretudo de França”, nota o INE.

O instituto estatístico destaca ainda o decréscimo nas importações de ‘fornecimentos industriais’ (-2,2%), que foi “o único decréscimo nas transações de todas as grandes categorias económicas”.

Tendo em conta os principais países de destino em 2018, destacam-se em outubro de 2019 os acréscimos nas exportações para França (+16,0%) e para os EUA (+46,8%), principalmente de ‘combustíveis e lubrificantes (produtos transformados)’, tendo as exportações para Angola registado “o único decréscimo” (-13,7%).

Já no que se refere às importações, os principais aumentos registaram-se nos fluxos provenientes de França (+15,8%), sobretudo de ‘outro material de transporte’ (maioritariamente aviões).

As importações provenientes da Rússia registaram “o único decréscimo” (-87,1%), sobretudo devido aos ‘combustíveis e lubrificantes (produtos primários)’.