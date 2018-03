Exportações têm de valer mais de 50% do PIB “para crescimento ser relevante”

As exportações totais portuguesas valem atualmente (média de 2017) 43% do produto interno bruto (PIB), mas é preciso que este peso suba bem acima dos 50% para que o país alcance um ritmo de crescimento “relevante”, mais robusto, defendeu ontem o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), no Parlamento.

A meta oficial do governo, atualizada no final de 2017 no Programa Internacionalizar, aponta para um objetivo de 50% até 2025, “na primeira metade da próxima década”.

Numa audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, Luís Castro Henriques veio alertar que isso pode ser pouco, tendo em conta as necessidades de crescimento da economia.

O debate em torno da meta de 50%, que até já vem do governo anterior (PSD-CDS), foi alimentado por um deputado do próprio PS, Ascenso Simões, que atacou a insistência na referida fasquia.

“Ainda não percebi bem porque é que tem que se ter uma meta de 50% do PIB nas exportações. Sinceramente, tenho tendência para reagir aos 50%. A verdade é que as exportações já valem tanto quanto o nosso Orçamento do Estado”, argumentou o socialista.

Castro Henriques, que está na liderança da AICEP desde o ano passado, tendo substituído Miguel Frasquilho (PSD), rebateu a ideia de que o governo e o país possa ficar satisfeito com as exportações a valerem metade da riqueza interna.

“O desígnio dos 50% é matéria de interesse nacional”, “coletivamente nós todos temos de garantir que o PIB continua a crescer pelo menos nesta frente das exportações, que só trazem um efeito positivo e se for acima de 50% será positivo para o país, sem dúvida”.

O presidente da agência acenou que “o país poderá ficar muito melhor se tiver uma penetração das exportações cada vez maior”, além de “se formos ver um conjunto de países da Europa, ela é tipicamente superior a 50%”. Estava a referir-se aos países do norte, os mais ricos.

Assim, disse Castro Henriques, “achamos que 50% é um patamar mínimo para termos um crescimento do PIB relevante”. “Há aqui uma relação direta entre a preocupação que estava a manifestar e espero que assim este desígnio lhe seja mais palatável”, atirou em resposta ao socialista Simões.

“Porto seguro para o IDE”

O responsável da AICEP dedicou ainda muito do tempo do debate a falar dos “sucessos” na captação de investimentos, sobretudo os estrangeiros, cujos projetos são de “qualidade cada vez maior”, com “mais inovação e maior procura por talentos” em Portugal. “O país é hoje considerado um porto mais seguro” para o IDE”, destacou.

Castro Henriques foi ainda confrontado pelo deputado José Cesário, do PSD, com o problema da “dependência” de Portugal em relação aos mercados europeus e com o risco que isso levanta para o crescimento das exportações e a captação de investimentos caso o crescimento dos parceiros da União Europeia não corra tão bem.

O economista da AICEP respondeu que “essa dependência não é uma grande preocupação”. “A Europa tem tido menor crescimento e no entanto temos angariado muitos investimentos”, referiu. O objetivo da agência “é converter o que está no pipeline” em investimento de facto.

O valor que está no corredor para aprovação, e que pode materializar-se num ano ou ano e meio, ascende a 2,3 mil milhões de euros, como escreveu o Dinheiro Vivo no sábado.