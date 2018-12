Exportações têxteis aumentaram 2,4% até outubro

As exportações de têxteis e vestuário aumentaram 2,4% até outubro, registando 4,47 mil milhões de euros, face a igual período de 2017, segundo a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

O maior crescimento foi das vendas para o estrangeiro de têxteis-lar e outros artigos têxteis, com um aumento de 4,9% em termos homólogos. No caso do vestuário, a subida foi de 1,6% e os têxteis (com exceção dos têxteis-lar) cresceram 3,2%.

No mês de outubro, o aumento foi de 6%, face a igual mês de 2017, segundo a mesma fonte.

A ATP destacou “o crescimento das vendas de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados e dos artigos para usos técnicos: +17,3% (aumentaram 37,8 milhões de euros), assim como o das fibras sintéticas ou artificiais descontínuas: +11%, equivalente a um crescimento superior a 23,3 milhões de euros”.

No mesmo comunicado, a ATP revela que as vendas para países fora da União Europeia subiram 6,5%, com o mercado chinês a crescer 69,6%, ou seja, 20,7 milhões de euros, e os EUA 2,4% (6 milhões de euros).

No que diz respeito ao mercado comunitário, “Itália mantém a liderança dos destinos com maior crescimento absoluto: acréscimo de 70 milhões de euros, ou seja, +35%”, detalhou a associação.

Já Espanha continua em queda, com menos 26,7 milhões de euros (-2,1%), seguida da Bélgica (-22,5 milhões de euros, ou seja, menos 20,3%) e da Holanda (menos 15 milhões de euros, ou seja, -10,5%), informou a ATP.

A balança comercial dos produtos têxteis e vestuário contabilizou um saldo de 904 milhões de euros, o equivalente a uma taxa de cobertura de 125%, segundo a entidade.