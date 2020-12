Exportações voltam a travar em outubro. Importações afundam 12%

Contentores em navios no Porto de Lisboa. Exportações e importações (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As exportações voltaram a cair em outubro, face ao mesmo mês do ano passado, indicam os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já as importações afundaram quase 12%.

"Em outubro de 2020, em termos das variações homólogas mensais, as exportações e as importações diminuíram 2,2% e 11,8%, respetivamente (+0,2% e -8,8%, pela mesma ordem, em setembro de 2020)", refere o INE.

A puxar as vendas para baixo destacam-se as exportações de fornecimentos industriais (-5,9%) e nas importações a queda dos combustíveis e lubrificantes (-36,9%) e material de transporte (-16,8%), principalmente automóveis.

Em atualização