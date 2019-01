Exportações travam a fundo em novembro

As exportações em novembro sofreram uma quebra de 8,7% em comparação com igual mês do ano passado, revela esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em outubro tinham crescido 5,3%.

A explicar este recuo estão as vendas de material de transporte, maioritariamente de automóveis, que caíram 29,4%, o que resultou, segundo o INE, num “contributo de menos 5,7 pontos percentuais” para a taxa de variação homóloga do total das exportações”. Em causa a greve dos estivadores no Porto de Setúbal, que afetou o escoamento da produção da fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

Já as importações aumentaram 11,5%, crescendo face à subida de 5,4% do mês anterior, com as importações de material de transporte a registarem um acréscimo de 21,3%, em resultado, sobretudo, da aquisição de material para aviões.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações diminuíram 8,2% e as importações cresceram 11,7%, nta o INE.

O défice da balança comercial de bens totalizou 2 066 milhões de euros em novembro de 2018, mais 1 157 milhões de euros que no mês homólogo de 2017. Sem combustíveis e lubrificantes o saldo foi negativo em 1 521 milhões de euros ( défice aumentou em 1 036 milhões de euros em

relação a novembro de 2017).

No trimestre terminado em novembro de 2018, as exportações de bens diminuíram 1,0% e as importações de bens aumentaram 5,8% face ao mesmo período de 2017.