Exportadores estão pessimistas. Esperam vender apenas mais 2,1% em 2020

As empresas exportadoras portuguesas estão pessimistas e antecipam um novo abrandamento nas vendas ao exterior ao longo de 2020, prevendo que estas cresçam apenas 2,1%. As previsões mais negras estão no sector automóvel, aquele que tem garantido maiores crescimentos, e que agora antecipa uma quebra nos bens expedidos para fora em 4%.

De acordo com a primeira previsão das perspetivas de exportação de bens, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatísticas com base num inquérito realizado em novembro último, a expectativa recua significativamente face aos 4% de crescimento antecipado no inquérito anterior. Comparam também com um estimativa de aumento das vendas ao estrangeiro em 2,5% durante 2019, apresentada pelo governo na proposta de orçamento para este ano. E vão ainda em sentido oposto às previsões do Ministério das Finanças, que acredita numa retoma das compras pelos parceiros comerciais na Zona Euro capaz de empurrar o crescimento das exportações para 3,2% em 2020.

O pessimismo já não era tão elevado desde 2016, ano que conheceu um forte abrandamento no comércio internacional e em que os exportadores portugueses esperavam apenas melhorias de 1,4% nas vendas.

Apesar de tudo, há mais otimismo no comércio intraeuropeu. As empresas inquiridas preveem melhorar as vendas em 2,4% dentro da União Europeia. Já para fora do bloco, antecipam uma variação positiva de apenas 1,1%.

As piores perspetivas são dadas agora pelo sector automóvel. O resultado do inquérito do INE aponta uma regressão nas vendas de material de transporte e componentes – menos 4% – a refletir sobretudo perda de mercado fora da União Europeia (menos 18,3%). Mas também dentro da Europa se espera vender neste ano menos 1,8% do que em 2019.

Já os exportadores de bens para transformação industrial esperam um aumento de exportações em 2,7%, com um crescimento de 3,1% nas vendas aos parceiros europeus e de 1,8% para o resto do mundo. Nas exportações de bens alimentares e bebidas espera-se um crescimento de 3,4% (mais 4,8% de vendas para fora do mercado único e 2,7% dentro). O horizonte aparece um pouco melhor nas exportações de máquinas e outros bens de investimento: espera-se um crescimento de 4,1%, com um aumento do volume das vendas de 5,2% dentro da UE e de 1,1% fora.