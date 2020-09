Extensão de moratórias beneficia clubes desportivos, aviação, media

A suspensão de pagamentos de capital e juros até final de setembro do próximo ano vai chegar a mais sectores para além da cultura, turismo, sector social, e o comércio e reparação automóvel. A atividade dos clubes desportivos, as empresas de transporte aéreo como a TAP, o transporte ferroviário de mercadorias e passageiros da CP, e o transporte fluvial estão entre os sectores abrangidos, onde entram ainda rádios, televisões, agências de publicidade e produtoras audiovisuais.

A medida de extensão de moratórias de crédito a particulares e empresas foi anunciada no passado dia 24, e surge regulamentada nesta terça-feira em decreto-lei que altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia, prevendo um conjunto de 31 atividades económicas que, além de serem chamadas a retomar o reembolso de créditos mais tarde, vão ter também a extensão em um ano na maturidade dos contratos de crédito. O prazo para pedir adesão termina amanhã.

Nas atividades comerciais consideradas mais afetadas pela pandemia estão os stands e oficinais automóveis, mas também as livrarias, quiosques e discotecas. Nos transportes, entram também os transportes ferroviários – interurbano de passageiros e o transporte de mercadorias -, os transportes rodoviários de passageiros e de mercadorias, assim como as empresas de mudanças, o transporte fluvial e aéreo.

Também têm maior folga junto da banca o alojamento e restauração, como previsto. Além destes, a medida chega a editoras e aos media, na edição de jornais e outras publicações, bem como aos serviços de informação em geral, às rádios, às televisões, assim como às produtoras de cinema, televisão e música, e agências de publicidade.

A consultoria técnica e científica – onde se incluem, por exemplo, empresas de software ou empresas de tradução – também fica abrangida, assim como as empresas de aluguer de automóveis, as agências de viagens e vários operadores turísticos e os organizadores de feiras.

Além disso, as moratórias alargadas também chegam à educação, saúde, instituições particulares de solidariedade social, ao teatro, à música, dança, literatura e generalidade das atividades culturais, museus, bibliotecas, associações culturais e recreativas.

Ficam ainda abrangidos ginásios e clubes desportivos, entre outras atividades desportivas de recreativas, e atividades como lavandarias, cabeleireiros e funerárias.

Fora destes sectores, as empresas gozam também do adiamento do pagamento de prestações de capital em dívida com a banca, mas não dos juros, e não há alteração nos prazos de maturidade dos contratos de crédito.

Já as famílias gozam da extensão de moratórias sobre capital e juros os créditos à habitação e para despesas com educação, sem alterações nos prazos de maturidade.