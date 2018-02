Exterior mete mais de 100 mil milhões de euros no País em 2017

O ano passado foi de crescimento em toda a linha na economia portuguesa. Ontem, o Banco de Portugal veio mostrar como o exterior foi importante para esse desempenho. Em 2017, o sector externo (medido pelas contas corrente, de capital e financeira) terá injetado na economia quase 114 mil milhões de euros, mais 14% do que no ano precedente.

De acordo com alguns dados antecipados relativos ao boletim estatístico que fecha o ano de 2017, as exportações totais (bens e serviços) cresceram ao ritmo mais veloz dos últimos seis anos e já valem quase 44% do produto interno bruto (PIB); o sector do turismo e viagens bateu máximos, rendendo mais de 5,1 mil milhões de euros à economia em forma de exportações; o investimento direto estrangeiro (IDE), que até agrava a balança de pagamentos pois é uma responsabilidade face ao estrangeiro, superou a barreira dos 6 mil milhões de euros.

No entanto, o IDE é decisivo para o país obter financiamento novo, criar emprego e regenerar tecnologicamente algumas atividades produtivas ou implantar alguns negócios. Veja-se o exemplo dos automóveis ou das atividades informáticas. As remessas dos emigrantes, que fazem parte da balança corrente (são um rendimento secundário), voltaram a crescer relativamente bem (6,3%) e atingiram os 3,6 mil milhões de euros, o maior valor desde 2001 (3,7 mil milhões).

Remessas de emigrantes

Começando pelo fim, o Banco de Portugal mostra que a bolsa de emigração mais generosa (porque também é das maiores) é França, de onde procederam 2 mil milhões de euros em remessas. Logo a seguir aparece a Suíça, de onde foram enviados quase 798 milhões de euros, o Reino Unido (350 milhões), os Estados Unidos (263 milhões). Apesar da crise e da dificuldade em converter cuanzas em euros, Angola ainda é o quinto maior emissor de remessas da emigração portuguesa, com 245 milhões.

Em termos dinâmicos, os dados do banco central indicam que os maiores aumentos absolutos no envio deste tipo de dinheiro são os da Suíça (mais 100 milhões) e do Reino Unido (mais 65 milhões). O Reino Unido deve sair da União Europeia na primavera do ano que vem. O maior corte de remessas aconteceu em Espanha, com os emigrantes portugueses a enviarem menos 26 milhões de euros.

Investimento estrangeiro

O IDE, que em 2016 tinha recuado 10%, compensou com um aumento igual em 207. O país captou mais 6,2 mil milhões de euros em fundos estrangeiros. Embora alguns sejam operações meramente financeiras, uma boa parte representa iniciativas reais de empresas que estão a entrar ou a reforçar em Portugal. Espanha, como é tradição, lidera com 1,2 mil milhões de euros aplicados (este valor é o que entra, Espanha depois também extrai fundos das suas operações e neste caso debitou 1,8 mil milhões). Alemanha aplicou cá 416 milhões, o Brasil meteu 128 milhões e Angola investiu mais de 73 milhões em 2017.

Exportações

Finalmente a rubrica mais importante da balança de pagamentos. As exportações totais de bens e serviços subiram até ao maior valor de sempre, 85,3 mil milhões de euros, dos quais 55 mil milhões foram mercadorias e os restantes 30,3 mil milhões foram serviços. As vendas totais para fora cresceram 11,2%. Como referido, o turismo foi proeminente e vale já 18% das exportações totais, o maior peso de que há registos.

O que é a balança de pagamentos?

O Banco de Portugal explica que “a balança de pagamentos regista as transações que ocorrem num determinado período de tempo entre residentes e não residentes”. São “de natureza muito diversa”, havendo três categorias.

A balança corrente “regista a exportação e importação de bens e serviços e os pagamentos e recebimentos associados a rendimento primário (ex: juros e dividendos) e a rendimento secundário (ex: transferências correntes)”.

A balança de capital “regista as transferências de capital (ex: perdão de dívida e fundos comunitários) e as transações sobre ativos não financeiros não produzidos (ex. licenças de CO2 e passes de jogadores)”.

A balança financeira “engloba as transações relacionadas com o investimento, nomeadamente investimento direto, investimento de carteira, derivados financeiros, outro investimento e ativos de reserva”.