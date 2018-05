FabLab de Sintra quer apoiar empreendedorismo e inovação social

O município de Sintra inaugurou em Massamá um FabLab, um laboratório de fabricação digital que tem como objetivo apoiar a criatividade e permitir transformar ideias na área do empreendedorismo em protótipos, informou a autarquia.

Segundo revelou a autarquia, em comunicado, o FabLab é um laboratório de fabricação digital, concebido como um espaço de experimentação, prototipagem e materialização de ideias, que “pretende democratizar o acesso a invenções pessoais e colaborativas, através de tecnologias digitais que permitem criar quase tudo”.

“A criação de emprego é uma prioridade desde o primeiro mandato e este FabLab é um espaço que fomenta o empreendedorismo, o investimento e a criação de emprego e que está agora à disposição da comunidade”, afirmou o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), citado na nota da câmara.

O FabLab, inaugurado na quarta-feira, junto à estação ferroviária de Massamá, representa um investimento camarário de 50.000 euros, com um apoio de 25 mil euros de uma empresa do concelho para aquisição de maquinaria.

O espaço situa-se no centro de uma das principais freguesias urbanas do município, o que para o presidente da autarquia representa uma vantagem: “É aqui que temos jovens, sonhos e possibilidades de construir projetos inovadores que mudem a vida dos nossos cidadãos, contribuindo para mudar o nosso futuro coletivo”.

“É mais uma resposta social, na área do empreendedorismo e inovação social, na medida em que o município disponibiliza um espaço para que as pessoas possam transformar ideias em realidade”, explicou à Lusa o vereador da Solidariedade e Inovação Social, Eduardo Quinta Nova.

O autarca socialista acrescentou que o espaço “permite testar em protótipo uma ideia, com um conjunto de máquinas de prototipagem e tecnologias digitais”, nomeadamente máquinas de corte a laser, de corte de vinil ou de impressão 3D.

O espaço funciona de segunda a sábado, das 10:00 às 19:00, com acesso gratuito no segundo e último dia da semana e de “preços simbólicos” nos restantes dias, prevendo-se a realização de “workshops” destinados a empreendedores, escolas e associações.

Atualmente já funcionam outros FabLab em vários municípios do país, designadamente em Lisboa, no mercado do Forno de Tijolo, que desde 2013 já possui 1.270 utilizadores registados e 400 protótipos, de áreas como o design, a arquitetura ou a engenharia.