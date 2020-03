Fábricas têxteis com quebra de vendas superiores a 50% já em abril

Os adiamentos e cancelamentos de encomendas são o dia-a-dia das empresas têxteis na atual conjuntura da pandemia da covid-19 e a maioria das fábrica conta já ter uma redução superior a 50% do seu volume de negócios no próximo mês de abril. Os dados são do inquérito promovido pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) junto dos seus associados e que mostrou que 59% esperam uma perda superior a 50% das vendas, a que se somam 26% que preveem uma redução de 30% a 50%.

“Instala-se uma enorme incerteza no seio da economia europeia, prevendo-se a sua consolidação global nos próximos meses, mesmo depois da atual crise sanitária passar. Com 82% das exportações de têxteis e vestuário em Portugal destinadas ao mercado europeu e os restantes 18% exportados para o mercado extraeuropeu, a indústria têxtil e vestuário e os 7,7 mil milhões euros por ano por ela gerados encontram-se agora fortemente ameaçados”, diz a associação em comunicado.

O sector “depara-se com sucessivos adiamentos e cancelamentos” de encomendas por parte dos clientes, que “em alguns casos não chegam a pagar” as que já receberam. Uma tendência que tem um “profundo impacto” nas receitas das empresas, “sobretudo num cenário onde os custos fixos permanecem”. Os salários dos trabalhadores “poderão estar em risco a curto prazo”. A têxtil e vestuário dá emprego a 138.750 pessoas.

“É por isso urgente a regulamentação do processo de aplicação do lay-off simplificado. Reivindicado junto do governo há 15 dias, este mecanismo fundamental quer-se imediatamente disponível e operacional para permitir a sobrevivência das empresas”, diz a associação, presidida por Mário Jorge Machado, que reclama “regras diferentes” das atualmente previstas.

O período de demonstração de quebra de rendimentos da empresa tem de ser “o mais curto possível” e a demonstração da quebra “tem que poder ser feita através da evidenciação simples de que não há encomendas futuras”.

A ATP pede, ainda, que, no que respeita ao mecanismo entre bancos e o Banco de Portugal, seja dada uma “moratória dos pagamentos devidos e sem registo de incumprimento”, bem como a “diluição ao longo de quatro ou cinco anos do correspondente pagamento, para evitar o estrangulamento de tesouraria no momento da retoma da atividade”.

O Estado deverá garantir que as linhas de crédito criadas “serão de facto utilizadas sem o aproveitamento por parte dos bancos, com especial atenção às taxas e comissões praticadas”, e que o financiamento previsto “chegará às empresas que realmente precisam”. A burocracia, defende a ATP, “poderá deitar tudo a perder”.