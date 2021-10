Facebook diz que cabe ao Congresso dos EUA agir para rever regulação

(FILES) This file photo taken on October 1, 2019, shows the logos of mobile apps Facebook and Google displayed on a tablet in Lille, France. - Dozens of US states joined forces in a lawsuit filed on July 7, 2021 accusing Google of abusing its power when it comes to getting apps for Android-powered mobile devices. The litigation aimed at the Play Store online shop for apps and other digital content for Android smartphones comes as the power of Big Tech firms is facing increasing pressure from regulators and lawsuits. (Photo by DENIS CHARLET / AFP) © AFP

A Facebook diz que caberá aos membros do Congresso norte-americano regular a atividade da empresa, atualizando a legislação para a Internet, na reação à audição, nesta terça-feira, da denunciante interna Frances Haugen, que no seu testemunho acusou a rede social de privilegiar conteúdo viral e reactivo em detrimento do bem-estar dos utilizadores.

Haugen relatou hoje ao Senado norte-americano uma série de decisões internas, entre as quais a de manter algoritmos que privilegiam conteúdos de alta reatividade mesmo em países considerados em risco, ou a de não divulgar resultados de investigações internas que concluíram haver efeitos negativos do uso da rede Instagram para adolescentes, levando a perturbações alimentares e dismorfia corporal. Mas, também, a omissão junto dos investidores da perda de utilizadores mais jovens da rede Facebook, com forte impacto esperado para atividade da empresa no curto prazo.

Na reação à audição, Lena Pietsch, porta-voz da empresa, pôs em causa a proximidade de Haugen às matérias reportadas, apesar dos documentos internos cujo conteúdo a denunciante tem vindo a divulgar e que foram também relatados ao Senado norte-americano.

"Hoje, uma subcomissão de Comércio do Senado realizou uma audição com uma antiga gestora de produto na Facebook, que trabalhou para a empresa por menos de dois anos, não reportava diretamente, nunca participou em reuniões de decisão com executivos de nível C - e que testemunhou por mais de seis vezes não trabalhar sobre o assunto em questão", refere a empresa.

"Não concordamos com a caracterização que (Haugen) fez das muitas questões sobre as quais testemunhou. Apesar de tudo isso, concordamos numa coisa. É tempo de criar regras padrão para a Internet. Passaram 25 anos desde que a regulamentação para a Internet foi atualizada, e ao invés de esperar que uma indústria tome decisões societais que cabem a quem legisla, é tempo do Congresso agir", refere a mensagem da porta-voz, citada no The New York Times.

Na audição, senadores do Partido Democrata e do Partido Republicano mostraram-se determinados em agir face às revelações, recordando alguns projetos legislativos antigos para maior controlo das redes sociais.

Entre as propostas deixadas por Haugen estão a de barrar o acesso a jovens e crianças com idades inferiores a 13 anos às redes sociais, e também a de rever a legislação sobre comunicações para que as empresas possam ser responsabilizadas pelo uso dos algoritmos que criam, relata o Financial Times.