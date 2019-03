Falta de informação dificulta acesso à pré-reforma

A falta de informação sobre o processo de pré-reforma, em vigor na lei deste 6 de fevereiro deste ano, tem dificultado o acesso dos funcionários públicos a este mecanismo, escreve o jornal Público, esta sexta-feira.

A pré-reforma na função pública está prevista há vários anos. Mas só a 6 de fevereiro de 2019 entrou em vigor o decreto que regulamenta o intervalo de valores a pagar. Ainda assim, a lei refere apenas que o valor pode oscilar entre 25% e 100% da remuneração base, cabendo ao trabalhador e ao serviço negociar. Outra questão prende-se com os interlocutores na negociação do acordo. Em alguns casos, é fácil determinar quem é o empregador público. Mas, de acordo com o jornal, não é assim tão simples no caso das escolas ou das autarquias.

Estas dúvidas podem explicar o facto de o Ministério das Finanças ainda não ter recebido qualquer processo de pré-reforma para ser aprovado. Fonte citada pelo diário assegura que “têm sido recebidos pedidos de informações, bem como mensagens com declarações de interesse que têm sido encaminhados para as respetivas tutelas, uma vez que o processo tem de ser iniciado por acordo entre a entidade empregadora pública e o trabalhador, sendo esse acordo da iniciativa de qualquer uma das partes”.