Falta de quartos para a Liga dos Campeões gera corrida às caravanas portuguesas

A falta de alojamento em Madrid para a final da Liga dos Campeões, que se joga no próximo sábado, está a ter efeitos positivos em Portugal. Em busca de alternativas aos hotéis cheios e a preços proibitivos, os adeptos ingleses estão a recorrer a Portugal para vir buscar autocaranavas, que lhes permitam pernoitar nos arredores de Madrid e, desta forma, acompanhar a disputada final entre Tottenham e Liverpool.

Na Indie Campers, empresa portuguesa de aluguer de autocaravanas, as reservas a partir do Reino Unido aumentaram 1320% para os dias 28 de maio e 1 de junho. Na prática, se no ano passado contavam-se 5 reservas; agora são 71.

Os ingleses estão a dirigir-se a Lisboa, Faro e Porto para alugar as autocaravanas e seguirem, depois, para Espanha. O aluguer médio é de quatro dias, com um valor que ronda os 650 euros – há um ano eram 730 euros.

O aumento das reservas, revela a Indie Campers, começou logo após o desfecho das meias finais, a sete e oito de maio, altura em que ficaram confirmadas as equipas finalistas. Logo depois, somaram-se as reservas para os últimos dias de maio.

Os ingleses estão a reservar alojamentos para as cidades de Madrid, Barcelona, Bilbau, Málaga, Sevilha, Bordéus, Lisboa, Faro e Porto.

Madrid conta receber 34 mil adeptos britânicos para os dias 1 e 2 de junho. Cada equipa conta com 17 mil entradas no Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid, a que se juntam outras 25 mil reservas da UEFA, organizadora do evento.

Os preços dos hotéis dispararam quase 1000% e a imprensa espanhola dá conta de que atualmente já não se encontram quartos a menos de 1300 euros por noite, em alojamentos de três estrelas. Os hoteleiros esperam lotação esgotada.