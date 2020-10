Família e falta de transportes vão permitir rejeitar horário desfasado

Os trabalhadores sujeitos a alterações de horário devido às novas regras de organização do trabalho criadas para minimizar contágios vão poder invocar prejuízo sério e rejeitar mudanças quando não tiverem oferta de transporte público no novo horário ou quando for posta em causa a prestação de assistência à família.

O diploma que traz o novo regime extraordinário, a aplicar, pelo menos, nos próximos seis meses, foi publicado esta quinta-feira em Diário da República, após promulgação pelo Presidente da República.

Nas novas normas, “o empregador pode alterar os horários de trabalho até ao limite máximo de uma hora, salvo se tal alteração causar prejuízo sério ao trabalhador, mediante consulta prévia aos trabalhadores envolvidos e à comissão de trabalhadores ou, na falta desta, à comissão sindical ou intersindical ou aos delegados sindicais”. As mudanças, tal como estava previsto, terão de ser comunicadas com uma antecedência mínima de cinco dias.

Uma das novidades face ao projeto apresentado junto dos parceiros sociais é a de ficar definido, afinal, o que pode ser alegado como prejuízo sério para os trabalhadores. O diploma prevê duas situações: “a inexistência de transporte coletivo de passageiros que permita cumprir o horário de trabalho em razão do desfasamento”, e “a necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível à família”.

Ficam igualmente dispensados das mudanças “a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, o trabalhador menor, o trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica e os trabalhadores com menores de 12 anos a seu cargo, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica”, nos termos definidos pelo Código do Trabalho, e agora sem a menção de ser necessário existir risco para a segurança e saúde destes trabalhadores.

Por outro lado, é exigido que o horário do trabalhador se mantenha “estável por períodos mínimos de uma semana, não podendo o empregador efetuar mais de uma alteração por semana”. Além disso, as mudanças não podem “implicar a alteração dos limites máximos do período normal de trabalho, diário e semanal, nem a alteração da modalidade de trabalho de diurno para noturno ou vice-versa”.

O regime extraordinário vai aplicar-se a locais de trabalho com um mínimo de 50 trabalhadores nas áreas geográficas definidas em resolução pelo governo (atualmente, áreas metropolitanas de Lisboa e Porto), mas também aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e dos vários níveis de ensino privado até ao nível secundário, antes não referidos no projeto de diploma posto a consulta.

As regras vão abranger não só os trabalhadores dos quadros, mas também trabalhadores temporários e prestadores de serviços, com o decreto-lei a clarificar que a responsabilidade da nova organização fica com as empresas utilizadoras do trabalho temporário.

Além do desfasamento, de meia hora a uma hora, o diploma recomenda a promoção do teletrabalho, sempre que a atividade das empresas o permita.

Quando este não for possível, pedem-se ainda outras “medidas técnicas e organizacionais que garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores”. A saber: criação de equipas de trabalho estáveis, de modo que o contacto entre trabalhadores aconteça apenas entre trabalhadores de uma mesma equipa ou departamento; alternância das pausas para descanso, incluindo para refeições, entre equipas ou departamentos, de forma a salvaguardar o distanciamento social entre trabalhadores; e utilização de equipamento de proteção individual adequado, nas situações em que o distanciamento físico seja manifestamente impraticável em razão da natureza da atividade.

Estas regras visam apenas o sector privado, com o governo a afirmar que na Administração Pública há já “orientações aos empregadores públicos, no sentido de deverem implementar, nos termos previstos na lei geral, o desfasamento dos horários de entrada e saída dos trabalhadores nos locais de trabalho, de modo a evitar ajuntamentos de pessoas no decurso da realização do trabalho presencial, com vista à diluição de aglomerações ou ajuntamentos de pessoas em horas de ponta concentradas”. O governo remete para as regras publicadas na declaração de situação de contingência.

Atualizado às 13h02