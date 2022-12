Famílias e empresas mais afetadas por choque dos juros no primeiro semestre de 2023

© Cesar Santos

Para as famílias e empresas europeias, o choque das taxas de juro poderá materializar-se durante o primeiro semestre de 2023. Segundo o estudo Europe: How big will the interest rate shock be in 2023, realizado pela Allianz Trade, o pico da taxa de juro de referência na Zona Euro será alcançado no primeiro trimestre do próximo ano e deverá transmitir-se à economia nos meses seguintes.

De acordo com o estudo, os critérios de atribuição de empréstimos na Zona Euro podem ser mais rigorosos no último trimestre deste ano, tendo efeitos sobre famílias e empresas ao longo dos próximos meses.

O Banco Central Europeu (BCE) tem vindo a subir as taxas de juro e o aumento da taxa diretora tem elevado os custos de financiamento e gerado restrições nos balanços dos bancos, o que se traduz em critérios mais rigorosos para a concessão de crédito a famílias e empresas.

Neste sentido, estima-se que o período médio de passagem da taxa de juro de referência para as taxas bancárias em Portugal ocorra no segundo trimestre de 2023, à semelhança das projeções realizadas para Espanha e Itália.

"Num contexto de subida das taxas de juro e de agravamento das perspetivas económicas, a dinâmica favorável de crédito na Zona Euro não deverá durar muito mais tempo", afirma Ana Boata, Head of Economic Research da Allianz Trade, sublinhando ainda que "é possível que os padrões de crédito se tornem mais restritivos à medida que os bancos diminuem a sua tolerância ao risco".

Este aumento das taxas de juro traduzir-se-á na progressiva perda de poder de compra das famílias europeias, embora os economistas da Allianz Trade admitam que as poupanças obtidas durante a pandemia possam ajudar a compensar parte dos efeitos que a escalada de juros terá no orçamento das famílias da Zona Euro.

Empresas europeias com quebras nas margens

Estima-se também uma subida das taxas de juro para as empresas no primeiro semestre de 2023.

Segundo o estudo da Allianz Trade, a dívida das empresas não financeiras deverá escalar para novos recordes e gerar um aperto global nas condições financeiras. A combinação destes dois efeitos deverá intensificar as despesas com juros e aumentar os custos das empresas.

A contínua subida das taxas de juro de referência vai aumentar os juros que as empresas europeias pagam para se financiar, traduzindo-se na diminuição das margens de lucro.

Entre as principais economias afetadas, Itália, Espanha e França são os países em maior risco de enfrentar este cenário.