Famílias 'ecoativas' valem 3,5 mil milhões na fatura dos supermercados

© Leonardo Negrão / Global Imagens

As famílias ecoativas gastaram 3,5 mil milhões de euros nos hiper e supermercados em Portugal, entre novembro de 2020 e outubro de 2021, correspondendo a uma quota de 27% da fatura total do mercado de bens de grande consumo, indica a Kantar. Em comunicado, a empresa destaca que este grupo de consumidores cresceu seis pontos percentuais relativamente a 2020.

Em causa está o estudo Who Care Who Does, para o qual foram entrevistas 88 mil pessoas em 26 países, e que divide os consumidores em três tipos: os ecoativos, aqueles que estão preocupados com o ambiente e tomam medidas para reduzirem o seu desperdicio; os ecopreocupados, que tomam já algumas medidas para reduzirem o seu impacto sobre o planeta; e os ecodesinteressados, que têm "pouco ou nenhum interesse pelo ambiente e não tomam medidas nenhumas ao nível da sustentabilidade.

E no que a Portugal diz respeito, a Kantar Worldpanel Division conclui em 2025 metade da população portuguesa será já ecoativa, bem acima das médias europeia e global, estimadas para pesarem 47% e 36% respetivamente.

Refira-se ainda que, atualmente, 48% das famílias portuguesas encaixam no grupo dos ecopreocupados e 28% são ecodesinteressados.

As alterações climáticas é a principal preocupação dos portugueses, a nível ambiental, segundo 45% dos inquiridos. A escassez de água e a poluição dos recursos hídricos foram apontadas por 36% dos consumidores. No top5 das preocupações estão, ainda, o desperdício de água e os resíduos plásticos, identificados por 30% dos participantes no estudo.

Significativa é o facto de 34% dos inquiridos acreditarem que os aspetos da sustentabilidade se tornaram mais importantes com a pandemia, havendo, ainda, 15% que considera que o tema se tornou mesmo "muito mais importante".

Questionados sobre as marcas que "mostram a sua preocupação" com o ambiente e a sociedade, os consumidores portugueses apontaram a Nestlé, Delta, Natura, Coca-cola e L'Oréal. A estas acrescem a Skip, Garnier, Nespresso, Renova e Compal em termos de preocupações ambientais e a Unilever, Purina, Sonae, Avon e Pedigree ao nível das preocupações sociais.

"As marcas e categorias que atualmente atuam de forma ativa em termos de sustentabilidade serão beneficiadas no futuro próximo, ao passo que as marcas e categorias que subatuam no grupo de compradores mais consciente poderão vir a enfrentar uma grande perda à medida que a população muda", defende, em comunicado, a diretora de clientes da Kantar Worldpanel Division. Andreia Carvalho alerta que conquistar os ecoativos "demora tempo", razão porque "é urgente" começar a agir para "beneficiar o futuro".