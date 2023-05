Famílias veem fatura do supermercado disparar 52% após nascimento do primeiro filho

As despesas das famílias sobem 20% nos primeiros meses após o nascimento do primeiro filho mas o orçamento familiar é compensado com a diminuição dos gastos em restauração, alojamento e transportes.

Decidir aumentar o agregado familiar acarreta responsabilidades a vários níveis e o fator financeiro é, também, um dos aspetos a ter em conta na hora de dar esse passo. Nos primeiros seis meses após o nascimento do primeiro filho as despesas mensais de uma família sobem 20%, quando comparado com o período anterior à gravidez, revelam os dados divulgados esta terça-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As idas ao supermercado e as despesas com o retalho, que também englobam compras de roupa, eletrodomésticos e outros bens de consumo, são as que mais pesam no orçamento familiar, com um incremento de 52%. A fatura mensal dos novos pais é ainda agravada com um gasto 36% superior na saúde, de 16% na eletricidade e no gás e de 9% na conta da água.

As despesas das famílias começam a ser maiores a partir do quarto mês de gravidez, atenuando-se no sétimo mês, altura em que o avanço é, em média, de 16,8%. Já no mês do nascimento "a despesa do agregado familiar regista um pico, sendo em média 19,7% superior nos primeiros seis meses após o nascimento em comparação com os meses anteriores ao início da gravidez" elencado pelos gastos com a saúde explica o gabinete de estatística com base na despesa mensal declarada via e-Fatura antes e após o nascimento do primeiro filho dos agregados familiares que constam do IRS.

A educação é outro dos encargos fixos das famílias, mas que só começa a pesar no orçamento mensal mais tarde. "As despesas de educação exibem um comportamento distinto, pois diminuem entre o período de gravidez e o sexto mês de vida, mas aumentam a partir daí, estabilizando em torno de um aumento permanente de 26,3% a partir do nono mês de vida", adianta o INE.

Transportes, alojamento e restauração ajudam a equilibrar contas

Apesar dos elevados custos que ter um filho acarreta para uma família há uma diminuição de outros encargos que ajuda a equilibrar o orçamento mensal dos novos pais. As despesas com transportes, alojamento e restauração, e atividades recreativas e espetáculos vão diminuindo durante o período da gravidez registando uma queda abrupta aquando do nascimento.

"As despesas com transportes, alojamento e restauração começam a diminuir progressivamente a partir do terceiro mês de gravidez, reduzindo-se drasticamente no mês de nascimento e no mês seguinte ao nascimento, observando-se no mês seguinte ao nascimento uma redução das despesas com transportes de 52,9%, e uma redução das despesas com alojamento e restauração de 55,6%, quando comparadas com os montantes pré-gravidez", indica o gabinete.

É a partir do segundo mês de vida do bebé que estes encargos começam progressivamente a aumentar novamente, mas, ainda assim, longe de atingirem os níveis pré-gradivez. Há, contudo, uma exceção: a fatura com gastos em alojamento e restaurantes sobem 4,2%, de forma momentânea nos primeiros 12 meses de vida do bebé "provavelmente em resultado de despesas relacionados com a celebração do primeiro ano de vida do filho", justifica o INE.