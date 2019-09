Fatura do gás pode descer de dois a 120 euros por ano

Já a partir de amanhã, os preços do gás natural vão descer, em média, entre 1,5% e 3,6% nas principais empresas comercializadoras que operam no mercado liberalizado. Em euros, para valores médios de consumo e consoante os diferentes escalões, as famílias podem ver descer as suas faturas de gás algures entre 2,5 euros e mais de 40 euros por ano, podendo chegar aos 120 euros. Uma quebra superior à registada no segundo semestre de 2018, quando o preço do gás natural para o consumidor doméstico teve uma redução de 1,9%.

As percentagens de desconto variam muito de empresa para empresa, mas todas garantiram ao Dinheiro Vivo que vão espelhar na íntegra a redução de 6,8% nas tarifas de acesso às redes (que diz respeito apenas ao termo fixo da fatura) já ditada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Para quem se mantém no mercado regulado, os preços vão cair 2,2% em outubro: uma poupança entre 27 e 50 cêntimos por mês.

“Para os consumidores fornecidos por comercializadores em mercado, o impacto das variações tarifárias finais na fatura dos clientes depende do respetivo segmento de consumo e das condições tarifárias acordadas com o seu comercializador”, explica o regulador.

Os últimos dados da ERSE, de maio de 2019, apontam para 1,2 milhões de consumidores no mercado livre (de um total de 1,49 milhões). Ou seja, 98% do consumo de gás natural está já no mercado liberalizado. A EPD é o comercializador com mais clientes no gás natural, enquanto a Galp tem a maior quota no consumo.

EDP: redução varia entre 2,5 e 9, 5 euros

“Mais de 90% da carteira de clientes da EDP Comercial terá uma redução média de 2,1%, em linha com a alteração da tarifa regulada. Para valores médios de consumo, a redução da fatura de gás natural, vai variar entre 2,5 e 9,5 euros por ano, consoante o escalão de consumo”, referiu fonte oficial da EDP Comercial, sublinhando que as tarifas refletem a redução no acesso às redes mas também “a variação do preço de gás natural no mercado de energia que, neste ano, regista uma subida”.

No entanto, os preços do gás natural no MIBGAS ibérico desceram 1,1 euros/MWh (de 22,2 para 21,1 euros) no primeiro semestre de 2019 face ao período homólogo, uma quebra de 5%. Já os números da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que em 2018 Portugal importou menor quantidade de gás natural (-3,5% do que em 2017, 65680 GWh) e pagou mais 8,6% (1,3 mil milhões de euros).

Galp: descida entre 2,5 e 43,3 euros

Na Galp, que já enviou um email aos clientes a informar sobre a atualização de preços, “para os valores médios de consumo em cada escalão, a conjugação destes efeitos traduz-se numa descida média da fatura entre 1,5% e 3%”, em todos os quatro escalões. Fonte oficial da empresa sublinhou que “mais importante do que a percentagem da descida – ou mesmo o valor absoluto -, é o preço final para o consumidor, que inclui descontos diretos na fatura”. “Tendo em conta a realidade dos consumos da carteira de clientes Galp, a fatura média dos clientes irá baixar entre 2,5 e 43,3 euros por ano”, garantiu a mesma fonte.

Iberdrola: quem paga 70 euros, baixa 3,22 euros

A espanhola Iberdrola optou por calcular a descida de preços em termos mensais e a Endesa não revela a sua estratégia antes de 1 de outubro. . “A comunicação aos clientes realizar-se-á nas faturas”, disse fonte oficial da empresa.

“Os atuais clientes da Iberdrola vão verificar uma redução entre 2,3% e 5% nos preços finais. O valor médio de descida no universo da empresa é de 2,9%. A partir de outubro, um cliente que pague 14 euros na sua fatura mensal de gás natural terá uma poupança de 0,42 euros. Já um cliente com uma faturação mensal de 70 euros terá um poupança de 3,22 euros”, revelou Carla Costa, diretora comercial da Iberdrola.

Goldenergy: poupança de 14 a 120 euros

Com uma estratégia comercial mais agressiva, a Goldenergy, que agora faz parte do grupo suíço Axpo, “desceu os preços do gás por antecipação há três meses, desde 1 de julho”, lembra o diretor-geral Miguel Checa Rodriguez. “Reduzimos os preços finais até 10% nos nossos tarifários no escalão 3, que corresponde tipicamente a uma família de dois filhos e representa uma poupança anual de até 120 euros”, garante, acrescentando que “as reduções no valor das faturas dependem do consumo de cada cliente, variando entre os 14 euros para consumos muito baixos e os 200 euros em consumos mais elevados”.

Energia Simples: menos 3 a 8 euros em 2 escalões

Manuel Azevedo, CEO da Energia Simples, explica que a a oferta da empresa “teve uma redução de 3,6%, numa média de escalões. Os escalões mais altos (3 e 4) usufruíram de uma maior descida, enquanto no primeiro escalão foi de 2,17%”. “Para o Plano Gás Online, podemos observar numa fatura anual uma diferença de 3 e 8 euros para o 1º e 2º escalão, respetivamente”.