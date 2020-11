Faturas pendentes da ADSE caíram 64% em seis meses

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O número de faturas pendentes da ADSE desceu de 550 mil em abril, para 200 mil atualmente, representando uma redução de 63,6% em cerca de seis meses.

O valor foi avançado esta quarta-feira pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, no parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

A justificar esta redução está a digitalização dos processos de entrega de documentos. "Em seis meses, cerca de 30% dos documentos submetidos diariamente já chega por via digital", começou por indicar Alexandra Leitão, adiantando que com a "contratação de mais trabalhadores e o recurso ao e-fatura, "permitiu uma redução de 550 mil faturas pendentes no final de abril, para 200 mil à data de hoje".

A responsável governamental afirmou ainda que "esta evolução vai permitir chegar ao final do ano com um prazo de pagamento de 60 dias, menos 25 do que o atual".

A ministra respondia à deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, que questionou ainda sobre o pagamento de consultas e internamentos de covid-19 no setor privado. "Todas as consultas são confirmadas pelo doente e o que foi dito pelos prestadores privados é que o processo era complexo", admitiu Alexandra Leitão, garantindo que não está "excluída a possibilidade de teleconsulta, tem de ser confirmada pelo utente", frisou.

Uma "tempestade perfeita"

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública foi ainda questionada sobre a necessidade de reforçar o número de funcionários públicos para os serviços do Estado devido à pressão criada pela pandemia com muitos trabalhadores a ficarem em casa em teletrabalho ou por isolamento profilático ou doença.

Alexandra Leitão prometeu reforçar os call centers dos serviços públicos, indicando que, este ano, houve um mês em que foram recebidas cerca de três milhões de chamadas nas linhas telefónicas de apoio aos cidadãos.

"Temos uma situação em tempestade perfeita: temos os balcões com menos pessoas, temos pessoas de baixa ou em isolamento e temos uma maior procura. Tivemos três milhões de telefonemas num mês e faz com que seja muito dificil responder", exemplificou a ministra, prometendo "reforçar os call centers com valor significativo de linhas e recursos humanos para os centros de contacto".