“Fechar fronteiras em abstrato é uma possibilidade, mas não é eficaz”

Em entrevista ao DN e TSF, ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que eventual suspensão de fronteiras tem de ser uma decisão concertada a nível europeu.

Do coronavírus ao brexit, da Venezuela à guerra Estados Unidos-China, sem esquecer o que cá dentro, na política interna, também vai condicionando a política externa, são muitos e diversos os temas com que o nosso convidado tem de lidar todos os dias, sempre diplomaticamente porque os tempos de malhar na direita já lá vão ou, pelo menos por agora, estão suspensos.

Senhor ministro, vamos começar por falar da epidemia do coronavírus. Como comenta a forma como a China, onde o foco inicial da epidemia teve lugar, reagiu? E diria que a cooperação internacional – Organização Mundial de Saúde (OMS), a relação entre países – funcionou neste caso melhor do que noutras situações?

Sim, devo dizer. Aliás, a OMS é dada sempre por nós, os estudiosos da globalização, como um exemplo de uma organização internacional eficiente, porque há vários problemas globais e o coronavírus é apenas uma dimensão do que se chama a segurança humana. A OMS conseguiu construir um ativo de realizações e de métodos que se tem provado bastante eficiente na concertação internacional. Ora, o ponto é que nós enfrentamos um desafio que não conhecíamos e, portanto, ainda sabemos pouco sobre qual é a origem do coronavírus, como é que se espalha, quais são as medidas mais eficazes para combatê-lo. Estamos a aprender e julgo que estamos a aprender depressa.

Mas é uma resposta que tem de ser claramente global, ou seja, em que os países têm de partilhar informação, mesmo no combate à doença. Assim que um país conseguir uma vacina ou algum tipo de tratamento, terá imediatamente de partilhar?

Sim, sem dúvida nenhuma. No nosso caso é tudo isso e tem uma declinação específica que é a concertação a nível europeu. Não faz sentido que decisões, por exemplo sobre a eventual suspensão de fronteiras, seja em que circunstâncias for, sejam tomadas a nível nacional. Têm de ser tomadas concertadamente a nível europeu.

Nem de propósito, o senhor já admitiu essa eventual necessidade de encerrar fronteiras. Em que circunstância é que isso poderia acontecer?

Nas circunstâncias previstas pelo tratado de Schengen. Nós temos um espaço de circulação livre na área Schengen e o tratado que o constitui tem especificamente as condições em que por iniciativa unilateral ou concertadamente as fronteiras podem ser suspensas. Nesse caso, as fronteiras podem ser recolocadas. Agora, não está ainda em cima da mesa, mas vamos ver como isto vai evoluir.

