Fectrans e Antram anunciam medidas concretas para o setor no prazo de 90 dias

À saída da reunião desta manhã de terça-feira entre o governo, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadoria (Antram), o porta-voz da Fectrans, André Matias de Almeida, anunciou a criação de um grupo de trabalho que no prazo de 90 dias irá apresentar medidas concretas para os motoristas.

“Foi anunciado pelo governo, pela Fectrans e pela Antram a criação de um grupo de trabalho que vai reunir um conjunto de vários agentes económicos, não só as transportadoras e os trabalhadores, que fará com que haja uma discussão séria, num prazo curto e tempo, que visa apresentar medidas concretas. Será uma das reuniões mais importantes que este setor já teve em toda a sua história. No prazo de 90 dias serão apresentadas medidas que se destinam a melhorar a vida destes trabalhadores e destes motoristas”, disse o porta-voz.

Por outro lado, acusou os motoristas de matérias perigosas de terem recusado fazer qualquer cedência nas propostas apresentada na segunda-feira ao governo, rejeitando ainda aderir ao mecanismo de mediação negocial. Aos jornalistas, André Matias de Almeida garantiu que foi o próprio Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas que propôs este mecanismo ao Executivo, para depois o recusar antes mesmo de a Antram se poder pronunciar sobre o mesmo.

“Não há nenhuma cedência do sindicato. A proposta que apresentou representa um aumento salarial de 18%. E este sindicato afirma que o documento que assinou, na presença de membros do Governo, a 17 de maio não é válido. Este sindicato não tem outra vontade que não seja a de fazer a greve”, concluiu.

Em declarações à Lusa, o presidente da Fectrans, José Manuel Oliveira, esclareceu que a reunião desta terça-feira no Ministério das Infraestruturas destinava-se a discutir aspetos da regulamentação do setor, nomeadamente com o que tem a ver com as funções de carga e descarga das mercadorias. A estrutura afeta à CGTP, que não entregou pré-aviso de greve, defendeu que estas funções não devem ser asseguradas por motoristas, o que, aliás, está já definido na convenção coletiva de trabalho, mas nem sempre é cumprido.

José Manuel Oliveira confirmou também que vai ser constituído um grupo de trabalho, composto pelos ministérios das Infraestruturas, Economia e Trabalho, a Fectrans e a Antram, que tem agora 90 dias para apresentar propostas para melhorar a regulamentação no setor.

Com a Fectrans identificada pelo governo como um exemplo para os outros dois sindicatos por se manter à mesa das negociações, o presidente da associação falou em “evoluções”, mas avisou que nada está fechado. Isso “só quando tivermos as condições que julgamos necessárias para a revisão do contrato coletivo de trabalho”, disse, indicando que uma nova reunião está agendada para quinta-feira na sede da ANTRAM. O responsável disse que a federação “é subscritora de um contrato coletivo de trabalho e está a proceder à sua revisão”.

A greve convocada pelo SNMMP e pelo SIMM, que começa na próxima segunda-feira, dia 12, por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.

O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.

Com Lusa