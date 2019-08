Fectrans e Antram começam a negociar “aumentos para todos” a 9 de setembro

Assinaram um memorando de entendimento na semana passada, em plena greve dos motoristas de matérias perigosas, à qual não aderiram. Agora, a FECTRANS prepara-se para começar a negociar um acordo propriamente dito com a associação que representa os patrões. Numa nota enviada à imprensa esta terça-feira, a FECTRANS refere que o processo negocial com a ANTRAM começa no próximo dia 9 de setembro.

“O documento assinado no passado dia 14 entre a FECTRANS e a ANTRAM não é um acordo final, é o resultado do avanço de uma discussão aprofundada, nomeadamente nas matérias de expressão pecuniárias para 2020. Um acordo para revisão total de um CCTV é muito mais do que isso”, ressalva o comunicado do sindicato liderado José Manuel Oliveira.

A nota do sindicato afeto à CGTP detalha os termos do memorando, que serve de ponto de partida às negociações com os patrões. A FECTRANS sublinha que a partir de janeiro de 2020 “todos os trabalhadores do sector têm aumento dos salários”.

Além disso, é requerido que “o salário base dos motoristas de pesados passa para 700€, e por força disso é aumentado também o valor do complemento salarial (…) e do valor do trabalho noturno”.

Já o salário-base dos motoristas de ligeiros deverá, de acordo com as pretensões do sindicato, aumentar “cerca de 6% – 650€ – e o dos restantes trabalhadores não-motoristas cresce 4%”.

O subsídio de operações, que é atualmente o principal ponto de discórdia entre a ANTRAM o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, deverá ser de 125€, tendo sido criado também “um subsídio similar de 55€ para os outros trabalhadores que realizem cargas e descargas”. As ajudas de custo poderão ter um aumento de 4%.

A FECTRANS parte ainda para as negociações com uma exigência sobre o trabalho extraordinário, destacando que “nenhum trabalhador é obrigado a prestar trabalho extraordinário de forma regular, nem é obrigado a trabalhar em média mais de 48 horas semanais”.

A FECTRANS conclui que na mesa de negociações será “persistente na melhoria das condições de trabalho e na melhoria” do contrato coletivo de trabalho do setor.