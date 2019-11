Fectrans reivindica reforma antecipada para os 55 anos no setor dos transportes

A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) entregou hoje no parlamento uma petição para antecipar para os 55 anos a idade legal de reforma dos trabalhadores do setor de transportes, comunicações e telecomunicações.

A petição, dirigida ao Presidente da Assembleia da República, foi subscrita por cerca de 7.700 pessoas.

O coordenador da Fectrans, José Manuel Oliveira, disse à agência Lusa que o documento foi entregue ao vice-presidente da Assembleia da República, Fernando Negrão, a quem explicaram os objetivos da federação.

“Esta petição tem como objetivo levar a Assembleia da República a discutir a instituição de um regime especial da idade legal de reforma para os trabalhadores do setor dos transportes e comunicações, aos 55 anos, tendo em conta o tipo de trabalho que fazem e as consequências que dele resultam para a saúde e para a segurança”, afirmou.

O sindicalista salientou as características da organização e desempenho do trabalho no setor dos transportes e comunicações, nomeadamente o trabalho por turnos, diurno e noturno, os horários variáveis e tempo de trabalho prolongado, o trabalho em subsolo, em cima de água, no ar, em prevenção, em altura, com longas permanências em veículos sujeitos a vibrações e ruído, sujeitos a intempéries e a tarefas repetitivas.

“Tudo isto têm um forte impacto na saúde dos trabalhadores, que se manifesta através das doenças músculo-esqueléticas, problemas renais, de audição e visão, stress, ansiedade, depressão e sonolência diurna, disse”.

José Manuel Oliveira lembrou ainda que estas consequências colocam também em causa a segurança de pessoas e bens.