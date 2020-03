Fed corta taxa de juro em meio ponto com receio de coronavírus

“O coronavírus apresenta riscos crescentes para a atividade económica”, começa por indicar a Reserva Federal num comunicado emitido nesta terça-feira, dia 3 de março.

Na nota, a Fed sublinha que “face as estes riscos e tendo em conta o mandato (emprego e estabilidade dos preços), o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) decidiu baixar o intervalo para a taxa de reservas dos fundos federais em 1/2 percentual”. É a primeira vez que a Reserva Federal faz uma intervenção de emergência desde a crise financeira de 2008.

Na segunda-feira, o presidente norte-americano tinha pedido um corte significativo na taxa de juro diretora à semelhança de outros bancos centrais. Pouco depois deste anuncio da Fed, Donald Trump afirmou no Twitter que era preciso mais.

The Federal Reserve is cuting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!

