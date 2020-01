Fed espera expansão sustentada da atividade económica nos Estados Unidos

O Comité de Política Monetária da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos espera que a atividade económica tenha uma expansão sustentada nos próximos tempos, de acordo com as minutas da reunião de dezembro, divulgadas esta sexta-feira.

“Em geral, os participantes [na reunião] esperam uma expansão sustentada da atividade económica, condições fortes do mercado de trabalho, e a inflação próxima do objetivo de 2% do Comité como os resultados mais prováveis”, pode ler-se nas minutas da reunião de 10 e 11 de dezembro de 2019, hoje divulgadas.

De acordo com o documento, “esta perspetiva reflete, pelo menos em parte, o apoio providenciado pela atual orientação de política monetária”.

A taxa de juro atual nos Estados Unidos, definida pela Fed, está entre os 1,50% e 1,75%.

“No entanto, os desenvolvimentos globais, relacionados com a persistente incerteza relativa ao comércio internacional e o fraco crescimento económico no estrangeiro, continuaram a colocar alguns riscos à perspetiva, e as pressões na inflação permaneceram ténues”.

As minutas da Fed revelam ainda que o Comité espera que “a inflação regresse ao objetivo de 2% à medida que a expansão económica continue e a utilização de recursos permaneça alta”, algo que já aconteceu em novembro, com a inflação dos Estados Unidos a chegar aos 2,1% (valor divulgado já depois da reunião).

“Em particular, houve alguns sinais tentadores de que as tensões comerciais com a China estavam a aliviar-se, e que a probabilidade de um Brexit [saída do Reino Unido da União Europeia] sem acordo possam ter decrescido ainda mais”, pode também ler-se no documento.

Assim, “os participantes consideraram a atual orientação de política monetária como propensa a permanecer apropriada durante algum tempo, desde que os dados sobre a economia permaneçam largamente consistentes com as perspetivas económicas”.

O Comité também considerou que “manter a atual postura de política monetária poderá ajudar a ‘almofadar’ a economia [dos Estados Unidos] face aos desenvolvimentos globais que têm vindo a pesar na atividade económica”, bem como para fazer regressar a inflação aos 2%.

No entanto, alguns participantes na reunião “expressaram preocupação face à inflação estar abaixo de 2%”.

As minutas também assinalam que alguns participantes na reunião consideraram que “manter as taxas de juro baixas durante um longo período de tempo pode encorajar uma excessiva tomada de riscos, o que poderia exacerbar desequilíbrios no setor financeiro”.

A próxima reunião da Fed está marcada para 28 e 29 de janeiro.