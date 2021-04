Feira líder da tecnologia industrial de Hanôver arranca em formato digital

A digitalização é uma das áreas fortes da Hannover Messe © Direitos Reservados

A Hannover Messe, principal feira do mundo para a tecnologia industrial, arranca esta segunda-feira e termina na sexta, numa edição exclusivamente digital com a presença de cerca de 1.800 expositores.

A edição de 2020 da feira já tinha sido cancelada devido à pandemia de covid-19. No ano passado, a organização decidiu ainda assim organizar um evento digital no mês de julho que, durante dois dias, realizou várias conferências e "workshops", com mais de 10 mil participantes registados.

A Hannover Messe recebe, anualmente, cerca de 200 mil visitantes de quase uma centena de países ao longo de cinco dias, apresentando expositores de bens, equipamentos e serviços das diferentes áreas da indústria transformadora. Este ano, a organização acredita que poderão passar pela feira virtual cerca de 100 mil visitantes.

Como é habitual, a feira contará com um discurso de inauguração da chanceler Angela Merkel e este ano com as participações do presidente da Indonésia, Joko Widodo, país convidado, além de Herbert Diess, editor executivo da Volkswagen, entre outros.

A participação será feita através de uma plataforma "online", disponibilizada em inglês ou alemão, que permitirá aos expositores mostrarem os seus produtos num catálogo digital. Simultaneamente, estão previstas várias palestras acessíveis aos expositores e visitantes.

Portugal, que será país convidado em 2022 com o mote "Portugal makes sense" (Portugal faz sentido), marcará presença com 19 empresas, estando entre os dez países com maior representação na feira.

Na terça-feira, a AICEP e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã organizam uma conferência digital de apresentação da participação de Portugal como país parceiro na próxima edição da Hannover Messe. A abertura da iniciativa será feita por Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, e encerrada por Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização.