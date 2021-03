Fenprof entrega terça-feira petição para travar processo de municipalização

Braga, 11/12/2020 - A greve nacional de professores e educadores, convocada pela Fenprof, não teve adesão nas escolas de Braga. As principais exigências dos professores estão relacionadas com as condições de trabalho e com os requisitos para aposentação. Na foto: Escola Secundária D. Maria II, em Braga (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens)

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens